Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz–Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve buna bağlı olarak en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı da kesinleşmiş olacak. Milyonlarca emekli gelişmeleri yakından izlerken, kamuoyunda “en düşük emekli aylığına ilave bir artış gelir mi?” sorusu yeniden tartışılmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere 2025 yılında taban emekli maaşına ekstra bir düzenleme yapılmamış, maaşlar yalnızca enflasyon oranı kadar artırılmıştı. Peki, 2026 en düşük emekli maaşına ek zam var mı?