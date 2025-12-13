En düşük emekli maaşına ek zam var mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte en düşük emekli maaşına yapılacak artış yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Her yıl olduğu gibi emekli aylıklarının enflasyon farkı esas alınarak artırılması beklenirken, buna ek olarak taban maaşa ilave bir zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Gözler, yılın ikinci yarısına ait enflasyon verilerine çevrilirken, 2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ve ek zam ihtimali emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 Ocak en düşük emekli maaşına ek zam var mı?
Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Temmuz–Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak ve buna bağlı olarak en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı da kesinleşmiş olacak. Milyonlarca emekli gelişmeleri yakından izlerken, kamuoyunda “en düşük emekli aylığına ilave bir artış gelir mi?” sorusu yeniden tartışılmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere 2025 yılında taban emekli maaşına ekstra bir düzenleme yapılmamış, maaşlar yalnızca enflasyon oranı kadar artırılmıştı. Peki, 2026 en düşük emekli maaşına ek zam var mı?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?
Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.
2025 YILINDA ENFLASYON ORANINDA ARTIRILDI
En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?
Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Buna göre temmuz-kasım aylarını kapsayan beş aylık dönemde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için enflasyon farkı yüzde 11,20 oldu.
2026 MEMUR VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları yüzde 12,28 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 14 oranında zam yapılacak.
2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.