Ocak ayına başlayan geri sayım ile beraber, en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı yeniden gündeme geldi. Normalde enflasyon farkına göre artırılan en düşük emekli aylığına ek bir zam yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, 2026 Ocak en düşük emekli maaşına ek zam var mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm detaylar