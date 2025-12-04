Habertürk
        En düşük emekli maaşına ek zam yapılacak mı? 2026 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

        Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla, Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla en düşük emekli maaş zammı da netleşecek. Milyonlarca vatandaş süreci yakından takip ederken, 'en düşük emekli maaşına ek zam yapılacak mı?' sorusu gündeme geldi. 2025 yılında en düşük emekli maaşına ek zam yapılmamış ve enflasyon oranında artışa gidilmişti. Peki, 2026 en düşük emekli maaşına ek zam yapılacak mı?

        Giriş: 04.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:04
        Ocak ayına başlayan geri sayım ile beraber, en düşük emekli maaşına yapılacak zam oranı yeniden gündeme geldi. Normalde enflasyon farkına göre artırılan en düşük emekli aylığına ek bir zam yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, 2026 Ocak en düşük emekli maaşına ek zam var mı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konu hakkında tüm detaylar

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.

        2025 YILINDA ENFLASYON ORANINDA ARTIRILDI

        En düşük emekli aylığına 2025 yılında ocak ve temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranında artış yapıldı. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı ocak ayında yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artırılarak 16.881 TL’ye yükseltildi.

        5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLDU?

        Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu. Buna göre temmuz-kasım aylarını kapsayan beş aylık dönemde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için enflasyon farkı yüzde 11,20 oldu.

        5

        2026 MEMUR VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında temmuz - aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak. 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları yüzde 12,28 oranında artacak.

        Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 14 oranında zam yapılacak.

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        2025 yılı enflasyonu yüzde 31 oranında çıkarsa en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon oranında artırılarak ocak ayında 18.954 TL’ye çıkartılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 33 olursa en düşük emekli aylığı da 19.244 TL’ye çıkacak.

        Memur ve emekli zamlı maaş tablosu
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
