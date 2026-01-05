Habertürk
        En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2026 Ocak zammına göre en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

        En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2026 Ocak zammına göre en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

        Ocak ayı memur zamları sonrası en düşük memur maaş zammı duyuruldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) pazartesi günü açıkladığı verilere göre, aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30,89 arttı. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileriyle birlikte meslek gruplarında maaşlar güncellendi. Peki 2026 Ocak zammına göre en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL? İşte, en düşük memur aylığı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:19
        1

        TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2026 yılı memur maaş zam oranı netleşti. Bu oran, en düşük memur maaşlarını etkiledi. SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayı zammı %12.19 oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.60 olarak gerçekleşti. Peki 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde kaç oldu?

        2

        MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!

        Memurların yakından takip ettiği Aralık ayı enflasyon oranları, 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,19, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 18,60 oranında zam yapılacak

        SSK ve BAĞ-KUR maaş zammı %12,19

        Memur ve emekli memur maaş zammı %18,60

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük memur maaşı 50.503 TL iken 60.737 TL oldu

        En düşük memur emekli aylığı 22.671 TL iken 27.888 TL oldu.

        4

        ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

        TÜİK verilerine göre, aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0.89 oranında artış gösterdi. Bu veriyle birlikte 2025 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 12.19 olarak gerçekleşti.

