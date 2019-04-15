Türkiye’nin en büyük bin şirketinin finansal performansları ve bireylerin etkinliklerinin değerlendirildiği “En Etkin 50 CFO” araştırmasında, listeye bu yıl giren isimler açıklandı.
Fortune Türkiye & DataExpert iş birliğinde başlatılan araştırmada, 2016’dan beri bu listelere girip terfi alan Chief Financial Officer'larin (CFO) CEO koltuğuna yükselmesinin, araştırmanın Türk iş dünyasındaki önemli amaçlarından birini desteklediğine işaret ettiği belirtildi.
Listeye girenlerin yüzde 10’unun terfi aldığı bildirilirken, CFO’ların CEO’ların sağ kolları olmaya devam etmekle kalmayıp ötesine geçecekleri kaydedildi.
Araştırmada, CFO’lar artık finans koltuklarında kalmayıp ofislerinin dışına çıkarak operasyonel sorumluluklar da üstlendikleri ve bu sayede de CEO pozisyonları için aday haline geldikleri vurgulandı.
En Etkin 50 CFO ödül töreni, 18 Nisan Perşembe günü CFO Summit 2019’da gerçekleşecek.
LİSTEDEKİ İSİMLER HER YIL DEĞİŞİYOR
Araştırma verilerine göre, enerji, FMCG, otomotiv, teknoloji, savunma sanayi, inşaat ve perakende gibi birçok sektörden şirketle listeye giren yöneticilerin yüzde 67’si her yıl değişiyor.
4 yıldır üst üste Türkiye’nin En Etkin 50 CFO listelerine giren tepe yöneticiler listenin yüzde 6’sını oluştururken, 3 yıldır üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı yüzde 10, 2 yıl üst üste listede yer alan yöneticilerin oranı ise yüzde 6 olarak açıklandı.
Araştırmada yer alan diğer verilere göre, son üç yılda En Etkin 50 listelerine giren CFO’ların yüzde 9’u terfi almış bulunmakta. 2016 yılında listeye girenlerin yüzde 12’si, 2017 yılında listeye girenlerin yüzde 8’i ve 2018 yılında listeye girenlerin yüzde 2’si terfi alıp CEO ve benzeri pozisyonları sürdürmekte. Son 3 yılda listeye giren CFO’ların yüzde 2’si ise kendi şirketini kurmuş durumda.
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