Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Anne Üniversitesi Programı'nda "mikrobiyoloji" dersine katılan kadınların kişisel eşyalarında yapılan inceleme sonucu, en fazla bakterinin cep telefonlarında olduğu ortaya çıktı.

HİTÜ'nün anne ve anne adaylarına, sağlıktan hijyene, teknoloji bağımlılığından medya okuryazarlığına kadar birçok alanda eğitim vermek üzere ikinci kez hayata geçirdiği Anne Üniversitesi Programı kapsamında kursiyerlere, laboratuvar ortamında bakteriler gösterildi.

Anne ve anne adayları, "mikrobiyoloji" dersi kapsamında Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, günlük kullandıkları çanta, cep telefonu, ayakkabı gibi eşyaları ile ellerinin ne kadar hijyenik olduğunu, Prof. Dr. Taylan Özkan gözetiminde test etti.

Kursiyerlerin kişisel eşyaları ve sabunla yıkadıkları ellerinden alınan örnekler, laboratuvar ortamında besiyerine bırakıldı. 24 saat sonra laboratuvarda mikroskopla numuneleri inceleyen kadınlar, temiz olduğunu düşündükleri elleri ile eşyalarındaki bakterileri görünce şaşkınlık yaşadı.

EN FAZLA BAKTERİ ÜREMESİ CEP TELEFONLARINDA

Kursiyer Sema Çelikkol Akça, test öncesi ellerini sabunla yıkadığını belirterek, "Sonuçlardan çok tedirgin oldum. Elim aslında düşündüğüm gibi temiz değilmiş." diye konuştu.

Kursiyerlerden Aynur Demirkan da ayakkabısından verdiği numunede yoğun bakteriyle karşılaştığını ifade ederek, "Vestiyerde bulundurduğumuz ayakkabılardan bakteri bulaşıp bulaşmayacağını uzun zamandır merak ediyordum. Test sonucunda ayakkabılarda yoğun bakteriye rastlandı. Daha hassas olmam gerektiğini gördüm." dedi.

Prof. Dr. Taylan Özkan ise en fazla bakteri üremesinin cep telefonunda olduğunu gördüklerini söyledi.

Hijyenin son derece önemli olduğunu dile getiren Özkan, özellikle kadınların bu konuda bilgilendirilmesinin sağlıklı aile hayatı için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Anne ve anne adayları, alanında uzman 40 akademisyen tarafından öfke kontrolü, çocuk ve teknoloji, bağımlılıkla mücadele, moda tasarım, jinekolojik kanserler, çocuk istismarları, finansal okuryazarlık, cilt sağlığı, anne baba davranış kalıpları ve iletişimi, cinsel sağlık, anatomi gibi alanlarda alacakları eğitimin ardından diploma töreninde cübbe giyip kep atacak.