İçerisinde barındırdığı B12 vitamini ve diğer B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olan mucize içecek kefir, vücutta adeta bir gençlik iksiri görevi görüyor. Kalp hastalıklarına karşı da koruyucu özellik taşırken, kilo vermeye de yardımcı olur. Sindirim dostu olan kefiri evde kendiniz yapabilirsiniz. Böylelikle hem daha sağlıklı hem de daha doğal olacaktır. İşte sindirim sitemini düzenleyerek tüm bağırsakları tertemiz yapan muhteşem içecek evde kefir yapımı…