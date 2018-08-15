National Geographic dergisi, “Bir yüzün hikayesi” başlığıyla 22 yaşındaki Katie Stubblefield'ın dünyadaki en genç tam yüz nakli hikayesine yer verdi.

2014 yılında Katie, lisede okuyorken birtakım sağlık sorunları yaşamıştı. Apandisit ve sindirim sorunları nedeniyle bir dizi ameliyat geçirmişti. Depresyonun eşiğindeki kız, erkek arkadaşı ile hayata tutunmuştu. Ancak ilişkilerinin üzerinden birkaç ay geçtikten sonra sevgilisinin kendisini aldattığını gören Stubblefield, abisinin evine giderek, evdeki tüfeği başına dayadı. Tetiği çeken genç kız, hemen hastaneye kaldırıldı.

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Talihsiz kız uzun uğraşlar sonrası hayata döndürüldü ancak yüzü paramparça olmuştu. Aylar süren tedavilerin ardından Cleveland Clinic’e gönderilen Katie Stubblefield, yüz nakli olabilmek için listeye alındı. 2017'de uygun yüz bulundu haberi geldi.

31 yaşındaki Adrea Schneider aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Schneider’ın yüzü Katie’ye nakledildi.

2017’nin mart ayında 31 saatlik bir operasyon geçiren Stubblefield, dünyanın en genç tam yüz nakilli hastası oldu.

Ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine giren Katie, 1 yıl sonra ise kameraların karşısına geçti.

İntihar ettiği için çok pişman olduğunu söyleyen Stubblefield, yüz naklinin kendisi için verilmiş ikinci şans olduğunu vurguladı.

Şimdi ise hayata sıkı sıkı tutunduğunu belirten genç kız, yeni yüzüne tamamen alıştıktan sonra intihar vakaları konusunda danışmanlık üzerine çalışmak istediğini sözlerine ekledi.

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