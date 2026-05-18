        En güzel 19 Mayıs şiirleri: Anlamlı, coşkulu, kısa, uzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı şiirleri

        Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs için heyecan yaşanıyor. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla başlayan bu tarihi gün, her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak coşkuyla kutlanıyor. Bu anlamlı günde öğrenciler de hazırlıklarını sürdürürken, en çok araştırılan konular arasında 19 Mayıs şiirleri yer alıyor. Kısa, uzun, anlamlı ve farklı kıtalardan oluşan 2, 3 ve 4 kıtalık 19 Mayıs şiirleri yoğun ilgi görüyor. İşte en güzel 19 Mayıs şiirleri…

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 08:23 Güncelleme:
        19 Mayıs’ın anlam ve önemine uygun şiirler, bu özel gün yaklaşırken yoğun şekilde araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatması, her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak büyük bir coşkuyla anılıyor. Özellikle öğrenciler tarafından ilgi gören bu anlamlı gün, 2026 yılında Salı gününe denk geliyor. Paylaşmak ya da sevdiklerinize göndermek için en güzel, anlamlı, kısa ve uzun 19 Mayıs şiirlerini sizler için bir araya getirdik. İşte birbirinden özel 19 Mayıs şiirleri…

        EN GÜZEL 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ŞİİRLERİ

        MUSTAFA KEMAL

        Atatürk bir güneş gibi,

        Doğmuş 19 Mayıs’ta,

        Davul, zurna bir düğün,

        Başlamış bütün yurtta.

        Bir kurtuluş ateşi,

        Yakılırken Samsun’da,

        Vazgeçilmezdi artık,

        Ölüm de olsa sonunda!

        Yeşeren tüm umutlar,

        Sonunda bahar oldu,

        Bütün işgalci düşmanlar,

        Vatanımızdan kovuldu.

        Unutur mu? bu millet!

        Önderi Mustafa Kemal’i.

        Sonsuza kadar bakidir,

        Ona olan sevgisi.

        BİRKAN SOYLU

        MUSTAFA KEMAL VARDI

        Yurdu düşmanlar sardı,

        Güneşimiz karardı.

        Ninelerin gözleri

        Birer kanlı pınardı.

        Serin bahar meltemi

        Gibi beyaz bir gemi

        Samsun’a demir attı,

        Göklerimiz ağardı.

        Bu gemide inanan,

        Yurda şan, millete şan;

        Büyük, eşsiz kahraman

        Mustafa Kemal vardı

        M.Necati ÖNGAY

        19 Mayıs,

        Türk'ün temel taşıdır,

        Onun ardından gelen

        Kurtuluş Savaşı'dır.

        İşte Türk gençliğine,

        Sağlam temeldir, diye,

        Türk'ün bu şanlı günü

        Bırakıldı hediye.

        Dünya 19 Mayıs

        Bir kurtuluş düğünü.

        Bugün 19 Mayıs

        Gençlik ve Spor günü.

        R.Gökalp ARKIN

        19 MAYIS ŞİİRİ

        Yıl 1919 Mayıs’ın ondokuzu

        İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.

        Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,

        Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

        Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı

        Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.

        O yürekle değişti milletimin kaderi.

        Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

        Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!

        Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.

        Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,

        Yeniden hayat verdi o nur Anadolu’ya.

        Samsun’da atan yürek Erzurum’dan duyulur.

        Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.

        Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.

        Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

        Milletin iradesi Ankara’da buluştu.

        Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.

        Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.

        Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

        İzmir’in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.

        Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.

        Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.

        Gerekirse tarihi yazarız yine kanla

        SİNAN ORHAN

        HER ZAMAN İÇİMİZDE

        19 Mayıs günü,

        Yaşıyor kalbimizde,

        Atatürk güneş gibi,

        Her zaman içimizde.

        Tembellik yasak bize,

        Parolamız ileri,

        Dünyaya örnek olsun,

        Çalışkan Türk gençleri.

        Ülkü verir, hız verir.

        Bize 19 Mayıs.

        Yurdumuzu kurtaran,

        Ata'yı unutmayız.

        Tembellik yasak bize,

        Parolamız ileri,

        Dünyaya örnek olsun,

        Çalışkan Türk gençleri...

        19 MAYIS ŞİİRİ

        Samsun ufuklarında bir güneş gibi doğan,

        Bağımsızlık ateşiyle yürekleri dağlayan,

        Atam'ın izinde yürüyoruz adım adım,

        Gençlik seninle gurur dolu, anıyoruz her daim.

        Yürüdükçe büyüyor umutlar, yeşeriyor toprakta,

        Gözlerde parlayan ışık, sönmeyecek asla.

        Ey büyük millet, bu gün senin günündür,

        Gençlik, özgürlüğün izinde, Atatürk'ün izindedir.

        ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞINDA

        Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı

        Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

        Selam durdu tayfası.

        Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

        Duman değildi bu

        Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

        Samsun limanına bu gemiden atılan

        Demir değil

        Sarılan anayurda

        Kemâl Paşa’nın kollarıydı.

        Selam vererek Anadolu çocuklarına

        Çıkarken yüce komutan

        Karadeniz’in hâlini görmeliydi.

        Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

        Kalktı takalar,

        İzin verseydi Kemâl Paşa

        Ardından gürleyip giderlerdi

        Erzurum’a kadar.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
