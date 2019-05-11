Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

En güzel Anneler Günü mesajları! 12 Mayıs Resimli ve şık Anneler Günü mesajı! Anneler Günü Kutlu Olsun...

Anneler Günü geldi çattı! Bu özel günde Anneler Günü mesajları, sözleri ile annenizin anneler gününü kutlayın. Türkiye'de her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü için resimli ve şık anneler günü mesajlarını derledik. Anneler Günü Kutlu Olsun...

Anneler Günü mesajları

 

Anneler Günü mesajları Anneler Günü'nde annesini sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hayatımızda yeri asla dolduramayacağımız annelerimiz için Anneler Günü'nde onları en güzel mesajlar ile mutlu edebilirsiniz. Biz de sizler için Anneler Günü'ne özel resimli mesajları, sözleri haberimizde derledik. Yapmanız gereken tek şey akıllı telefonlarınızdan beğendiğiniz mesajı ve görseli

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

Hayatıma önder olan ve bana her zaman doğru yolu gösteren canım annem anneler günün kutlu olsun.

Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

Bana ablalıktan çok annelik eden ve annemle kurduğu derin koalisyonlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde geleceğime yön veren canım ablamın da anneler günü kutlu olsun.

Babama iyi bir yol arkadaşı olduğun gibi bana da çok iyi bir anne ve hayatta örnek aldığım ilk insanlardan biri oldun. İyi ki benim annemsin seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Çocuklarımın şefkat dolu annesi hayatıma kattığın renk için teşekkür ederim. Bu özel gün varlığın gibi armağan edilen en değerli hediye. Anneler günün kutlu olsun.

Hiçbir zaman haberim olmadı ama elin hep üzerimde ve koruma kalkanım hep arkamdaydı. Beni en görünmez yerlerde bile görüp koruduğunu bilirdim. Melek annem anneler günün kutlu olsun.

RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

 

 

2019 RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJINI HABERİMİZDEN SEÇEBİLİRSİNİZ.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yoğurt kabı tamam da, pipetler ne olacak?
GÜNDEMYoğurt kabı tamam da, pipetler ne olacak?
Prof.Dr. Altun: Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı
GÜNDEMProf.Altun: Suçüstü yakalandılar
Şehit Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi
GÜNDEMŞehidin naaşı Elazığ’a getirildi
Tunceli'de teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi
GÜNDEMTunceli'de terör örgütüne darbe!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12 Mayıs Anneler Günü mesajı yayımladı
GÜNDEM"Hürmetlerin en büyüğünü hak ediyorlar"
Binali Yıldırım: İstanbul’u da dünyanın gıptayla bakacağı bir şehir haline getireceğiz
GÜNDEMYıldırım Kayseriler'le buluştu
İstanbul'un göbeğinde genç kıza çarpıp kaçan sürücü yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
GÜNDEMGenç kıza çarpıp kaçtı!
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimi açıklaması: Demokrasimiz 23 Haziran'da...
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan Birlik Vakfı'nda konuştu
Sahur vakti 2019! İstanbul Ankara İzmir sahur saat kaçta? 12 Mayıs Diyanet Ramazan imsakiyesi
GÜNDEMİstanbul Ankara İzmir sahur saat kaçta?
Cezaevinden izinli çıkan eski damat ortalığı savaş alanına çevirdi
GÜNDEMCezaevinden çıkan damat dehşet saçtı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X