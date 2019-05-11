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ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Anne kokusu huzurun adresi, bir gün değil her gün senin günün. Seni çok seviyorum annecim, anneler günün kutlu olsun!

Hayatıma önder olan ve bana her zaman doğru yolu gösteren canım annem anneler günün kutlu olsun.

Bana her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annem yolun yolumsa sevginin ışıltısı ışığımdır.

Bana ablalıktan çok annelik eden ve annemle kurduğu derin koalisyonlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde geleceğime yön veren canım ablamın da anneler günü kutlu olsun.

Babama iyi bir yol arkadaşı olduğun gibi bana da çok iyi bir anne ve hayatta örnek aldığım ilk insanlardan biri oldun. İyi ki benim annemsin seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Çocuklarımın şefkat dolu annesi hayatıma kattığın renk için teşekkür ederim. Bu özel gün varlığın gibi armağan edilen en değerli hediye. Anneler günün kutlu olsun.

Hiçbir zaman haberim olmadı ama elin hep üzerimde ve koruma kalkanım hep arkamdaydı. Beni en görünmez yerlerde bile görüp koruduğunu bilirdim. Melek annem anneler günün kutlu olsun.

RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

2019 RESİMLİ ANNELER GÜNÜ MESAJINI HABERİMİZDEN SEÇEBİLİRSİNİZ.