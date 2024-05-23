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        Haberler Bilgi En güzel cuma mesajları ve sözleri 24 Mayıs 2024: Ayetli, anlamlı, dualı, kısa, uzun, resimli cuma mesajları

        En güzel cuma mesajları ve sözleri: Ayetli, anlamlı, dualı, resimli cuma mesajları

        Cuma namazına sayılı saatler kala cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde sevdiklerine cuma mesajı göndermek isteyenler için; en güzel, resimli, ayetli, yeni cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 24 Mayıs 2024 en güzel, ayetli, resimli hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 22:00 Güncelleme: 23.05.2024 - 22:00
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        1

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Bu önemli günde sosyal mecralar üzerinden resimli, ayetli cuma mesajı göndermek isteyenler, arama motorları üzerinden araştırmaya başladı. Cuma gününe özel en güzel, resimli, ayetli, yeni cuma mesajlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte resimli, dualı, özgün, kısa, uzun yeni cuma mesajları ve sözleri...

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        EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

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        Cuma günü, müminlerin bir araya gelerek Rabbimizi anma ve ibadet etme fırsatıdır. Rabbimizin rahmeti, bereketi ve mağfireti bugün üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun!

        4

        Cuma, kalplerin bir araya geldiği ve duaların yükseldiği bir gündür. Rabbimizden, hayırlı, huzurlu ve bereketli bir Cuma geçirmenizi dilerim. Dualarınızın kabul olması temennisiyle, Cumanız mübarek olsun!

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        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin huzurunu kalbinizde hissetmeniz, dualarınızın kabul olması ve günahlarınızın bağışlanması dileğiyle güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

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        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Cuma günü, bir haftanın yorgunluğunu atıp Rabbimizi anma ve ibadet etme günüdür. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma geçirmenizi ve dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!

        7

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve merhameti üzerinize olsun. Dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi dileğiyle, huzurlu bir gün geçirmenizi temenni ederim.

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        Sevgili dostum, bugün Cuma'nın bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Rabbimiz dualarınızı kabul etsin ve size mutluluk, sağlık ve başarı versin. Hayırlı Cumalar!

        9

        Cuma günü, manevi bir yenilenme ve iç huzur günüdür. Rabbimizin rahmeti ve merhameti bugün de üzerinizde olsun. Cumanız mübarek olsun!

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        Rabbimizin lütfu ve ihsanıyla bugün bir Cuma daha karşımıza çıktı. Dualarımızı samimiyetle yapalım ve Rabbimize yakarışlarımızı sunalım. Hayırlı Cumalar!

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        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Sevgili dostum, Rabbimiz bugün bize Cuma'nın nimetlerini sunuyor. Dualarınızı eksik etmeyin ve Rabbimizden isteklerinizi samimiyetle dile getirin. Hayırlı Cumalar!

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        Cumanız mübarek olsun! Dualarınızın kabul olması ve kalbinizin huzur içinde olması dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        13

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin lütfu ve rahmeti sizinle olsun. Dualarınızın kabul olması ve hayırlı bir gün geçirmeniz dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun.

        14

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Bugün Cuma, duaların kabul olduğu ve günahların affedildiği mübarek bir gündür. Rabbimizin rahmetiyle dolu olan bu günü en iyi şekilde değerlendirerek, hayırlı işler yapmanızı ve sevdiklerinizle birlikte mutlu olmanızı dilerim.

        15

        Bugün Cuma, içinde birçok güzellik ve bereket barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size sağlık, mutluluk ve başarı ihsan etmesini temenni eder, Cuma'nızın hayırlı olmasını dilerim.

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        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Bugün Cuma, içinde umut ve güzellikler barındıran mübarek bir gündür. Rabbimizin size bolca rahmet, bereket ve huzur ihsan etmesini dilerim. Hayırlı Cumalar!

        17

        Cumanız mübarek olsun! Yüreğiniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Rabbimizin size bol bol sevgi ve merhamet ihsan etmesi dileğiyle, güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim.

        18

        HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Cumanız mübarek olsun! Kalbinizin sevgiyle, ruhunuzun huzurla dolduğu bir gün olsun. Rabbimizin size güzel bir Cuma nasip etmesi dileğiyle, hayırlı Cumalar!

        19

        Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin size rahmetini ve bereketini bol bol ihsan etmesi dileğiyle, dualarınızın kabul olmasını temenni ederim. Hayırlı Cumalar!

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        Bugün Cuma, manevi anlamda bir arınma ve yenilenme günüdür. Rabbimizin size merhamet ve bağışlama kapılarını açması dileğiyle, huzurlu ve mutlu bir Cuma geçirmenizi dilerim.

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