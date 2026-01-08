Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem En güzel cuma mesajları ve sözleri 9 Ocak 2026: Resimli, ayetli, dualı, anlamlı cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri

        En güzel cuma mesajları ve sözleri: 9 Ocak 2026 resimli, ayetli, dualı cuma mesajları

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma gününün gelişiyle birlikte en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları gündemi meşgul etmeye başladı. Cuma namazı öncesinde sosyal medya üzerinden sevdiklerinin cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, en güzel, anlamlı, resimli cuma mesajlarını mercek altına aldı. İşte 9 Ocak 2026 resimli 'Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri...'

        Giriş: 08.01.2026 - 23:47 Güncelleme: 09.01.2026 - 07:58
        1

        Resimli cuma mesajları... Cuma namazı için bekleyiş sürerken, resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde sevdiklerine dualı, ayetli, kısa, anlamlı, resimli cuma mesajları göndermek isteyenler için 'Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözlerini' sizler için haberimizde derledik. İşte resimli, ayetli, dualı, anlamlı cuma mesajları...

        2

        EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

        HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        3

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        4

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        5

        RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        6

        Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile ... Hayırlı Cumalar.

        7

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        8

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        9

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        10

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        11

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

        12

        Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

        13

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        14

        Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

        15

        Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

        16

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        17

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        18

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

