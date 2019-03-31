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Demokratlar için yenilikçi, farklı ve sert bir kampanyaydı bu... “The War Room”, sadece seçim stratejisinin politik içeriğine değil, onu yürüten insanların gündelik yaşamının zorluklarını da yansıttı. “Savaş Odası” adı ilk başta fazla sembolik gelebilir. Ama film bittiğinde gerçekten de bir “savaş odası”ndan çıkmış gibi hissediyorsunuz kendinizi... Bir seçim sürecini anlatan en iyi belgesellerden biri...