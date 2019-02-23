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KAZANDI
'80 Günde Devri Alem' (1952)
Jules Verne'nin aynı adlı romanından uyarlanan, o yıllar için hiç de az olmayan, 6 milyonluk bütçesiyle dikkat çeken film, başroldeki usta oyuncu David Niven'a rağmen sıkıcı ve 'unutulmaz' olmaktan çok uzak...
KAZANMALIYDI
'On Emir'
Cecil B. DeMille'nin yönetmen olarak son kez kamera arkasına geçtiği film olan 'On Emir' Charlton Heston'ın 'Musa' rolündeki unutulmaz performansı ve o yıllar için dikkat çekici özel efektleriyle bugün bile hafzalarda tazeliğini kaybetmemiştir.
KAZANDI
'Sıradan İnsanlar' (1980)
Robert Redford'a 'En İyi Yönetmen' ödülü de kazandıran film, melodramların altın çağında tam zamanında Oscar için yarıştı. İyi oyunculuklarıyla dikkat çekti. Ama 'En İyi Film' Oscar'ını kazanmak izin iyi oyunculuktan fazlasına ihtayaç var...
KAZANMALIYDI
'Kızgın Boğa'
Yönetmen Martin Scorsese'nin başyapıtında Robert De Niro bugün bile hatırlanan unutulmaz bir performans sergiliyor. Sadece oyunculuk, yönetmenlik değil senaryosu, sinatografisi ve kurgusu da mükemmel olan bu muhteşem filmi Akademi anlayamadı!
KAZANDI
'Titanic' (1997)
Akademi'nin seyircinin de sevdiği bir filmi ödüllendirdiği nadir yıllardan biriydi. James Cameron'ın Titanic'i hasılat rekoru kırdı. Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'yu süperstar yaptı. Ama o yıl 'En İyi Film' ödülünü hakeden başka bir film vardı...
KAZANMALIYDI
'Los Angeles Sırları'
Curtin Hanson'ın James Ellroy'un romanında beyazperdeye uyarladığı film modern zamanların en iyi 'kara film'lerinden birisi. Russell Crowe, Kevin Spacey ve Guy Pearce'ın oyunculuklarıyla En İyi Film Oscar'ını Titanic'te daha çok hakediyordu.
KAZANDI
'Zoraki Kral' (2010)
Colin Firth'ün performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ı kazandığı filmde Geogrey Rush da iyiydi. Ve başka da bir şey yoktu!
KAZANMALIYDI
'Sosyal Ağ'
Akademi'nin içinde yaşadığı çağı ıskalamasına mükemmel bir örnek! Facebook'un doğuşndan ziyade 1930'ların sonunda geçen filmlerle daha sıkı bağ kurabilecek birçok üyesi olan Akademi David Fincher'in filmini göremedi...
KAZANDI
'Operasyon: Argo' (2012)
Ben Aflleck'in hem oynayıp hem yönettiği film, sahte bir film çekimi numarasıyla Tahran Büyükelçiliği'ndeki Amerikalı bürokratların kurtarılmasını anlatıyordu. Gerçek bir olaya dayanan filmin öyküsünün Oscar için oy veren üyelerin aklını çelmesi anlaşılabilir. Ama ortalama bir dramaydı o kadar.
KAZANMALIYDI
'Zero Dark Thirty'
Asıl farkedilmesi gereken gerçek hikaye Kathryn Bigelow'un, Usama Bin Ladin'in nasıl yakalandığını antalan filmiydi. Argo ile kıyaslandığında bu film bir üst seviyedeydi.
KAZANDI
'Çarpışma' (2004)
Altın Küre için aday gösterilmeden 'En İyi Film' Oscar'ının kazanan birkaç filmden biri... Bazı eleştirmenlerin "Yılın en kötü filmi" dediği Çarpışma için bazı eleştirmenler de övgü dolu şeyler yazdı. Oscar'ı almasına Akademi üyelerinin diğer adaylarla igili hisleri neden olmuş olabilir.
KAZANMALIYDI
'Brokeback Dağı'
Bugün bile bazı sinemaseverler Akademi üyelerinin bu filmin konusundan rahatsız duydukları için oy vermediklerini düşünüyor. Ama iki kovboyun gizli aşkını anlatan filmin yönetmeni Ang Lee'nin ödül alması bu iddiayı zayfılatıyor. Oscar'ı alamaması bu filmin güzelliğini gölgeleyemiyor.
KAZANDI
'Chicago' (2002)
Müzikallerin birden bire yeniden popüler olduğu bir dönemde bu film 6 Oscar birden aldı. Ama eğer müzikallere büyük bir düşkünlüğü yoksa son 10 yılda bu filmi bir kez bile aklından geçiren kimse yoktur.
KAZANMALIYDI
'Piyanist'
Yahudi bir piyanistin 2. Dünya Savaşı'nda Varşova'da hayatta kalma mücadelesini anlatan bu nefis filmle yönetmen Roman Polanski ve başrol oyuncusu Adrien Brody ödülü kaptı... Ama film eli boş döndü.
KAZANDI
'Kurtlarla Dans' (1990)
Kevin Costner'ın hem yönetip hem oynadığı film birçok olumulu eleştiri aldı. Ancak buna rağmen o yıl 'En İyi Film' Oscar'ını hakeden başke bir film olduğuna inananların sayısı hiç de az değil.
KAZANMALIYDI
'Sıkı Dostlar'
Martin Scorsese'nin bu filmle 'En İyi Film' Oscar'ı yanında 'En İyi Yönetmen' Oscar'ını da kazanacağı düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı o gece Kevin Costner'ın gecesiydi...
KAZANAN
'Vadim O Kadar Yeşildi Ki' (1941)
John Ford'un bir madenci ailesinin öyküsünü anlatan filminde Oscar için her şey var ama o yıl aday olan diğer film bir başka...
KAZANMALIYDI
'Yurttaş Kane'
Sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen Yurttaş Kane'i yönettiğinde Orson Wells 30'unda bile değildi. Tek problem öyküsünü anlattığı William Randolph Hearts'ın hala hayatta olması ve film pek sevmemesiydi. Hearts'ın Hollywood'da birçok dostu olduğu da unutulmamalı!
KAZANAN
'Aşık Shakespeare' (1998)
Genç William Shakespeare'ın 'Romeo&Juliet'i nasıl yazdığını anlatan film iyi bir hafta sonu eğlenceliğiydi. Onun 'En İyi Film'a aday olması şimdi absürt görünüyor. Hele bir de geçtiği filmi görünce...
KAZANMALIYDI
'Er Ryan'ı Kurtarmak'
Steven Spielberg'in yapılmış en iyi savaş filmlerinden biri olarak gösterilen filmi Oscar'ı kazanamadı! Ama işte büyüklü her hangi bir 'heykelcik'le ölçülmüyor...
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