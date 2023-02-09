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Göbek eritme egzersizlerini yapmadan önce, vücudu ısıtmak gerekiyor bu yüzden önce ısınma egzersizleri yapmalısınız. En iyi göbek eritme hareketleri arasında plank birinci sırada geliyor. Evde yapabileceğiniz özgün egzersizlerden biri de planktir. Plank egzersizi karın bölgesindeki yağların parçalanıp yakılmasına yardımcı olur. Şınav pozisyonunu alıp, dirsekleri 90 derecelik bir açıyla bükerek vücudun düz durmasını sağlamalı ve bu pozisyonda yavaş yavaş nefes alıp verirken bir süre kalmaya çalışmalısınız.

Göbek Eritme Hareketleri

Bisiklet hareketi

Bu egzersiz karnın tüm bölgelerini sıkılaştırmayı amaçlar. Sırt üstü yere uzanmanız, başınızı ve omuzlarınızı hafifçe yukarı kaldırmanız, ellerinizi başın iki yanında tutmanız ve bir bacağınızı öne doğru uzatmanız gerekir. Diğer bacak göğse doğru bükülmeli. Ters kol ters bacak birbiriyle eşleşmeli. Omuzu da yukarı kaldırmalı ve dirseği yerinden oynatmamaya dikkat edilmeli ki karın bölgesine baskı iyi uygulansın.

Dağa tırmanma

Karnı şekillendirmeye ve içindeki yağlardan etkili bir şekilde kurtulmaya yardımcı olan iyi egzersizlerden biri olarak kabul edilir ve bu egzersiz, bacak kaslarının yanı sıra karın kaslarını da tamamen sıkılaştırmaya çalışır.

Mekik hareketi

Üst karın yağını eritmede en etkili egzersizlerden biridir. Vücudun üst yarısını dizlerinize doğru kaldırırken, dizler bükülü ve kollar vücudun yanlarına kaldırılmış olarak yerde yatarak yapılır ve tekrarlanır. Bu birçok kez ve yaralanmayı önlemek için boynun düz olduğundan emin olmalısınız.

Bacak kaldırma

Sırtüstü yatarak vücut ve bacakları dik konuma getirin ve ayaklarınızı duvara yaslayın, ellerinizi kalçanın altına yerleştirin ve 90 derecelik bir açı elde edene kadar vücudu yavaşça ve sabit bir şekilde kaldırmanız ve bacakları sabit bir şekilde indirmeniz ve egzersizi tekrarlamanız gerekir.

Göbek Eritme Diyeti

Göbek yağlarından kurtulmak istiyorsanız, bu beş altın diyet kuralına uymanız gerekir. Aralıklı oruç ile düşük karbonhidratlı herhangi bir diyet uygulamak göbek eritme diyeti için en ideali. Günlük kalori alımını azaltmak bu işin anahtarıdır. Karın ve yan bölgelerin (simitler) erimesi için düşük kalorili sağlıklı beslenme içeren bir menü olması gerekir. Aşağıdaki liste bir günlük listedir.

Kahvaltıda - yulaf ezmesi ve üzerine mevsim meyveleri eklenebilir

Öğle yemeği - tavuk eti, buharlı pirzola ile bulgur pilavı veya karabuğday

Akşam yemeği - yeşillikli yumurtalı krep, buğulanmış sebzeli tavuk şiş ya da ızgara

Bel İnceltme Egzersizleri

Çoğumuz uzun süre oturmaktan, sağlıksız yemek yemekten, hareket etmemekten dolayı bel ve karın bölgesindeki yağ depolanmasından şikâyetçiyiz. Sağlıklı ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra bu egzersizleri düzenli olarak yaptığınızda bel bölgenizin daha ince ve zarif olduğunu fark edebilirsiniz. Bel inceltme egzersizleri arasından en etkili olanlar şunlardır: Sırt üstü yatın, dizlerinizi bükün ve ayaklarınızı yere düz basın, kollarınızı bacak aranızdan içeri doğru itin ve geri yatın bu işlemi 3 set yapabilirsiniz.

Diğer bir bel inceltme egzersizi ise Sol ayağınızın üzerinde, diğer dizinizi hafifçe kendinize doğru çekin bükerek durun, ters kol ters bacak olacak şekilde dirseğinizle çektiğiniz bacağınızla birleştirmelisiniz. Diğer ayağa geçtiğinizde aynı şekilde ters kol ters bacak şeklinde dirseğinizle kendinize doğru çektiğiniz bacağınızı birleştirin. Başlangıç için 3 set yeterli gelecektir.

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