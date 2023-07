En iyi Philip Seymour Hoffman filmi önerileri - Philip Seymour Hoffman sevilen filmleri listesi Philip Seymour Hoffman (1967-2014), Amerikalı bir oyuncu ve tiyatro yönetmeniydi. 23 Temmuz 1967'de New York'ta doğdu. Hoffman, çeşitli tiyatro oyunlarında ve sinema filmlerinde önemli roller üstlenerek kariyerine büyük bir çeşitlilik katmıştır. Tisch School of the Arts'ta tiyatro eğitimi almış ve New York'ta tiyatro sahnesinde çalışmaya başlamıştır. Kariyerinin erken döneminde tiyatro yapımlarında sahneye çıkmış ve birçok övgü ve ödül kazanmıştır.