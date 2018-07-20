Öne Çıkanlar

En pahalı kaleci transferleri!

20.07.2018 - 09:46 | Güncelleme:

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma'dan Alisson Becker'i 74.9 milyon Euro'ya kadrosuna kattı, böylece bir kaleci için en yüksek bonservis bedeli ödenmiş oldu. Futbol tarihinin diğer pahalı transferleri haberimizde...

  • 1 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    1 | 27

    Fabien Barthez Monaco > Manchester United 11.70 milyon Euro (2000)

     

  • 2 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    2 | 27

    Claudio Bravo - Real Sociedad > Barcelona 12 milyon Euro (2014)

     

  • 3 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    3 | 27

    Marc-Andre ter Stegen - Borussia Monchengladbach > Barcelona 12 milyon Euro (2014)

  • 4 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    4 | 27

    Mattia Perin - Genoa > Juventus 16 milyon Euro 12 milyon Euro (2018)

  • 5 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    5 | 27

    Wojciech Szczesny - Arsenal > Juventus 12.20 milyon Euro (2017)

     

  • 6 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    6 | 27

    Fraser Forster - Celtic > Southampton 12.50 milyon Euro (2014)

  • 7 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    7 | 27

    Hugo Lloris - Lyon > Tottenham 12.60 milyon Euro (2012)

  • 8 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    8 | 27

    Petr Cech - Rennes > Chelsea 13 milyon Euro (2004)

  • 9 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    9 | 27

    Jasper Cillessen - Ajax > Barcelona 13 milyon Euro (2016)

  • 10 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    10 | 27

    Ivan Pelizzoli - Atalanta > Roma 14 milyon Euro (2001)

  • 11 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    11 | 27

    Petr Cech - Chelsea > Arsenal 14 milyon Euro (2015)

  • 12 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    12 | 27

    Sebastian Frey - Cannes > İnter 14 milyon Euro (1998)

  • 13 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    13 | 27

    Samir Handanovic - Udinese > İnter 15 milyon Euro (2012)

     

  • 14 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    14 | 27

    Jan Oblak - Benfica > Atletico Madrid 16 milyon Euro (2014)

     

  • 15 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    15 | 27

    Angelo Peruzzi - İnter > Lazio 17.90 milyon Euro (2000)

  • 16 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    16 | 27

    Claudio Bravo - Barcelona > Manchester City 18 milyon Euro (2016) 

  • 17 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    17 | 27

    Angelo Peruzzi - Juventus > İnter 19 milyon Euro (1999)

  • 18 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    18 | 27

    Sebastian Frey - İnter > Parma 21 milyon Euro (2003)

  • 19 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    19 | 27

    Alex Meret - Udinese > Napoli 22 milyon Euro (2018)

  • 20 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    20 | 27

    David de Gea - Atletico Madrid > Manchester United 25 milyon Euro (2011)

     

  • 21 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    21 | 27

    Bernd Leno - B.Lverkusen > Arsenal 25 milyon Euro (2018)

     

  • 22 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    22 | 27

    Francesco Toldo - Fiorentina > İnter 26.50 milyon Euro (2001)

  • 23 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    23 | 27

    Jordan Pickford - Sunderland > Everton 28.50 milyon Euro (2017)

  • 24 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    24 | 27

    Manuel Neuer - Schalke > Bayern Münih 30 milyon Euro (2011)

  • 25 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    25 | 27

    Ederson - Benfica > Manchester City 40 milyon Euro (2017)

  • 26 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    26 | 27

    Gianluigi Buffon - Parma > Juventus 52.88 milyon Euro (2001)

  • 27 Tarihin en pahalı kaleci transferi gerçekleşti! Transfer haberleri
    27 | 27

    Alisson Becker - Roma > Liverpool 74.9 milyon Euro (2018)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.