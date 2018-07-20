En pahalı kaleci transferleri!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İtalyan temsilcisi Roma'dan Alisson Becker'i 74.9 milyon Euro'ya kadrosuna kattı, böylece bir kaleci için en yüksek bonservis bedeli ödenmiş oldu. Futbol tarihinin diğer pahalı transferleri haberimizde...