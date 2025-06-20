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        Haberler Bilgi Gündem En son depremler son dakika 20 Haziran 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kütahya'da peş peşe deprem! 20 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 20 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 07:33 Güncelleme: 20.06.2025 - 07:33
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        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Kütahya’da peş peşe deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Haziran 2025 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

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        KÜTAHYA PEŞ PEŞE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:47’de merkez üssü Kütahya Simav olan bir deprem kaydedildi.

        2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 10.33 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        Saat 04:48'de bir deprem daha meydana geldi. 2.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.73 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        20 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

        2025-06-20 04:48:39 39.21389 29.00472 9.73 ML 2.5 Simav (Kütahya)

        2025-06-20 04:47:12 39.22417 28.98917 10.33 ML 2.7 Simav (Kütahya)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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