4 | 12

9- The Best Little Whorehouse in Texas 1982

Yönetmen: Colin Higgins

1978 tarihli aynı adlı bir Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan film, seyircilerden büyük ilgi görmüş ve 6 hafta boyunca boxoffice listesinde birinci sırada kalmıştı... Burt Reynolds, komedi ağırlıklı filmde Teksaslı şerif Ed Earl Dodd'u canlandırır. Dodd ile kasabanın “tarihi” nitelik taşıyan genelevinin patroniçesi Mona Stangley'nin (Dolly Parton) arasında yıllardır süren bir ilişki vardır. Kendine özgü ahlaki kurallarıyla tanınan genelev, bir televizyon muhabirinin hedefi haline gelince Dodd için işler karışır...