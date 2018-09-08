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1- Kurtuluş (Deliverance) 1972

Yönetmen: John Boorman

Dört şehirli erkek, bir nehir yolculuğuna çıkar. Amaçları macera yaşamak ve erkekliklerini kanıtlamaktır... Ancak yolculuk kısa sürede içinden çıkılmaz bir kâbusa döner. Çünkü şehrin bittiği noktada uygarlığın koruyucu kalkanından çıkmışlardır artık... Burt Reynolds filmde diğer üç arkadaşına göre doğa maceraları konusunda daha tecrübeli ve donanımlı bir karakter olan kibirli Lewis'i canlandırır. Hiç kimsenin kahraman ya da “daha erkek” olmadığı “Kurtuluş”, Burt Reynolds'un sinema kariyerinde bir dönüm noktasıdır. Daha önce başrollerde oynamış olsa da “Kurtuluş”la birlikte çıkış yapar ve dünyaca ünlü bir yıldız olur.