1970'li yılların önde gelen, sembolleşmiş erkek starlarından biri olan Amerikalı aktör Burt Reynolds 6 Eylül'de aramızdan ayrıldı. Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar, Burt Reynolds'ın 10 unutulmaz filmini en iyiye doğru sıraladı... Listenin ilk sırasında 1972 yapımı Kurtuluş filmi var
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6 Eylül'de aramızdan ayrılan Amerikalı aktör Burt Reynolds 1970'li yılların önde gelen, sembolleşmiş erkek starlarından biriydi... 1936 doğumlu Reynolds, tiyatro sahnelerinde başladığı oyunculuk kariyerine 1950'lerin sonlarından itibaren televizyonda devam etti ve özellikle western dizileriyle öne çıktı...
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1970'lerde sinemaya ağırlık veren Reynolds, oyunculuğunu nerdeyse hiç ara vermeden yıllarca sürdürdü ve birçok filmde rol aldı. Filmografisinin mihenk taşlarını ihmal etmemeye çalışarak Reynolds'ın 10 unutulmaz filmini en iyiye doğru sıraladık....
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10- Beyaz Şimşek 1973
(White Lightning) Yönetmen: Joseph Sargent
Arkansas'taki bir hapishanede cezasını çeken Bobby "Gator" McKlusky (Reynolds), küçük kardeşi Donny'nin öldürüldüğünü öğrenir. Cinayetin arkasında bir kanun adamı, Şerif Connors vardır... Bobby, federallerin köstebek olarak çalışma teklifini kabul ederek şerifin peşine düşer. Daha sonra “Gator” adında bir devamı da çekilen “White Lightning” açıkçası vasat bir macera ama Reynolds'ın kariyeri açısından önemli bir film. Reynolds bir söyleşisinde “White Lightning”i ABD'nin güneyinde çekilen ve sadece Güney Amerikalılara seslenen bir dizi filmin öncüsü olarak gördüğünü söylemişti.
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9- The Best Little Whorehouse in Texas 1982
Yönetmen: Colin Higgins
1978 tarihli aynı adlı bir Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan film, seyircilerden büyük ilgi görmüş ve 6 hafta boyunca boxoffice listesinde birinci sırada kalmıştı... Burt Reynolds, komedi ağırlıklı filmde Teksaslı şerif Ed Earl Dodd'u canlandırır. Dodd ile kasabanın “tarihi” nitelik taşıyan genelevinin patroniçesi Mona Stangley'nin (Dolly Parton) arasında yıllardır süren bir ilişki vardır. Kendine özgü ahlaki kurallarıyla tanınan genelev, bir televizyon muhabirinin hedefi haline gelince Dodd için işler karışır...
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8- Yolun Sonu 1981
(The Cannonball Run) Yönetmen: Hal Needham
Connecticut'da başlayan ve California'da biten yasa dışı bir araba yarışının öyküsü.. Reynolds'un canlandırdığı JJ McClure, yarışa motor gücü artırılmış bir ambulansla katılır. Yanında arkadaşları da vardır... Gösterime girdiği yılın, gişede en çok seyirci toplayan filmlerinden biri olan “The Cannonball Run” eleştirmenlerin ilgisi çekmemiş ve yerden yere vurulmuştu. Son derece hafif, sabun köpüğü tadındaki öyküsü ve yüzeysel karakterlerine rağmen yine de eğlenceli bir yarış filmi olduğu söylenebilir. Üstelik oyuncu kadrosu da küçümsenemez. 1970'lerin güzellik ikonlarından Farah Fawcett, dönemin ünlü komedyeni Dom DeLuise, Dean Martin ve Sammy Davis Jr.'ın yanı sıra Roger Moore da kendini oynuyor. 1984'de bir devam filmi de çekilmişti.
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7- Semi-Though 1977
Yönetmen: Michael Ritchie
Dan Jenkins'in çok satan romanından sinemaya uyarlanan filmde, Burt Reynolds ve Kris Kristofferson iki profesyonel futbolcuyu canlandırıyorlar. İkisi de popüler ve çapkın oyuncular. Takımın sahibinin güzel kızı Barbara (Jill Clayburgh) her ikisinin de ilgi alanına giriyor. Barbara da onlara karşı kayıtsız değil... Film bu aşk üçgeninin nereye varacağıyla ilgili gibi görünse de asıl amaç hareketli bir komedi... O yıllarda yükselişe geçen “kişisel gelişim” ve yeni dinlerle dalga geçildiğini de belirtelim.
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6- Çılgın (Smokey and the Bandit) 1977
Yönetmen: Hal Needham
1970'li yılların en popüler Amerikan filmlerinden biri... İki devam filminin yanı sıra öyküsü ve tarzıyla daha sonra birçok başka filme de esin kaynağı oldu. Çılgın ve matrak bir kaçıp kovalamaca hikâyesiyle romantik komediyi birleştiren filmde, Reynolds Güneyli kamyon şoförü Bandit'i canlandırır. O ve arkadaşı Cledus, bir kamyon dolusu birayı en kısa sürede teslim etmek üzere yola çıkarlar. Yolda, düğünden kaçan bir gelini (Sally Field) de yanlarına alırlar... Ancak damadın babası bir şeriftir ve kaçak gelinini yakalamaya kararlıdır... Takip sahneleriyle öne çıkan bir aksiyon filmi.
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5- Tehlikeli Oyun (Hustle) 1975
Yönetmen: Robert Aldrich
Los Angeles sahilinde bir kadın cesedi bulunur. İlk başta intihar olduğu düşünülür ama detektifler araştırdıkça olayın göründüğü kadar basit olmadığını anlaşılır... Steve Shagan'ın yazdığı bu “kara film” Reynolds'un 1970'li yıllarda çevirdiği eğlenceli, hareketli filmlere oranla daha sakin ve karanlık bir havaya sahip. Reynolds bıyıksız olarak seyirci karşısına çıktığı filmde dedektif Phil Gaines'i canlandırıyor. Catherine Deneuve ise Fransız bir fahişe rolüyle geliyor karşımıza. “Hustle”, derinlikli iyi işlenmiş karakterleriyle dönemin yüzeysel dedektif ve suç filmlerinden ayrışmasını biliyor.
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4- Buldozer (The Longest Yard) 1974
Yönetmen: Robert Aldrich
Komediyi ihmal etmeyen bu spor öyküsü, Reynolds'un peş peşe başrollerde oynadığı 1970'lerdeki en iyi filmlerinden biri... Saygınlığını yitirmiş eski bir Amerikan futbol yıldızı olan Paul Crewe (Reynolds), işlediği bir suç nedeniyle 18 aylığına cezaevine girer... Sadist kişiliğiyle tanınan hapishane müdürü ona mahkûmlardan bir Amerikan futbol takımı kurmasını teklif eder. Asıl amacı, gardiyanlarla mahkûmları karşı karşıya getirecek bir maçtır... Resmi olarak adı anılmasa da “Cehennemde İki Devre” isimli Macar filminden esinlenen öykü, daha sonra birkaç kez daha sinemaya uyarlandı. 2005'te başrolünü Adam Sandler'ın oynadığı filmde Burt Reynolds da eski bir sporcuyu canlandırdı.
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3- Deli Dolu (Silent Movie) 1976
Yönetmen: Mel Brooks
1970’lerin Hollywood’unda sessiz film çekmek isteyen üç çılgın sinema âşığının maceraları... Üç kafadar filme para bulabilmek için dönemin ünlü Hollywood oyuncularını ikna etmek için ellerinden geleni yapmaya hazırdırlar. Burt Reynolds'a da ulaşmaya çalışırlar ama hayli farklı bir yoldan... Üç kafadarın Reynolds'la “kontak kurduğu” sahne filmin belki de en komik ve unutulmaz anlarını içerir. Reynolds filmde sadece kendi imajıyla değil, büyük egolu starlarla da dalga geçer. Başrolde oynamasa da filme damgasını vuran bir performans çıkarır.
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2- Ateşli Geceler (Boogie Nights) 1997
Yönetmen: Paul Thomas Anderson
Reynolds'un meslek hayatındaki en iyi performanslarından biri... Paul Thomas Anderson'un yazıp yönettiği “Ateşli Geceler”, 1970'li yıllarda porno film dünyasındaki bir grup sinemacının hayallerini, tutkularını ve yaşadıkları çıkmazı anlatır. Filmin ana karakteri, Mark Wahlberg'in oynadığı Eddie Adams'dır. Öykü, onun yükselişi ve düşüşü üzerine kuruludur ama Jack Horner da filmin önemli karakterlerinden biridir. Horner, çevresindekiler için bir baba figürü gibidir. En büyük tutkusu ise günün birinde iyi bir film çekmek, “sanat yapmaktır”... Reynolds'ın ilk ve tek Oscar adaylığı, porno film yapımcısı ve yönetmeni Jack Horner rolüyle gelmişti.
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1- Kurtuluş (Deliverance) 1972
Yönetmen: John Boorman
Dört şehirli erkek, bir nehir yolculuğuna çıkar. Amaçları macera yaşamak ve erkekliklerini kanıtlamaktır... Ancak yolculuk kısa sürede içinden çıkılmaz bir kâbusa döner. Çünkü şehrin bittiği noktada uygarlığın koruyucu kalkanından çıkmışlardır artık... Burt Reynolds filmde diğer üç arkadaşına göre doğa maceraları konusunda daha tecrübeli ve donanımlı bir karakter olan kibirli Lewis'i canlandırır. Hiç kimsenin kahraman ya da “daha erkek” olmadığı “Kurtuluş”, Burt Reynolds'un sinema kariyerinde bir dönüm noktasıdır. Daha önce başrollerde oynamış olsa da “Kurtuluş”la birlikte çıkış yapar ve dünyaca ünlü bir yıldız olur.
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