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EYT promosyonu veren bankalar 2023: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT emekli maaş promosyon kampanyaları gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılacağının müjdesini verdi. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank ve QNB Finans EYT promosyon yarışı da kızıştı. İşte EYT emekli maaş promosyonu veren bankalar ve ödemeleri...

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  • En yüksek EYT promosyonu veren bankalar 2023: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

    EYT banka promosyonu veren bankalar listesi çiçeği burnunda emeklilerin gündeminde yer alıyor. EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olan vatandaşlar ilk maaşları için gün sayarken banka promosyonu kampanyaları belli oldu. Gözler EYT emekli maaşı banka promosyonu ne kadar, kaç TL? sorusuna çevrildi. İşte EYT emekli maaş promosyonu kampanyalarına dair detaylar... 
  • En yüksek EYT promosyonu veren bankalar 2023: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

    EYT'LİLER DE BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK!

    Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
  • En yüksek EYT promosyonu veren bankalar 2023: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

    3 YIL TAAHHÜT İLE PROMOSYON ALINABİLİYOR

    Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.
  • En yüksek EYT promosyonu veren bankalar 2023: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

    maaş zammı güncellemesinin ardından bankaların EYT emekli promosyonu ödemelerinde güncelleme yapması bekleniyor. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz. Mart ayında geçerli olan EYT banka promosyonları haberimizin devamında...
  • En yüksek EYT promosyonu veren bankalar 2023: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

    Ziraat Bankası

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • En yüksek EYT promosyonu veren bankalar 2023: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

    Halkbank 

    Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
  • En yüksek EYT promosyonu veren bankalar 2023: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

    Vakıfbank

    Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

    3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

    7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

    10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
  • En yüksek EYT promosyonu veren bankalar 2023: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

    Türkiye İş Bankası

    Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Kampanya 30 Nisan'a kadar geçerli olacak.

    Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.
  • En yüksek EYT promosyonu veren bankalar 2023: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

    QNB Finansbank

    QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı 4.800 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL aralığı 5.600 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL aralığı 7.200 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 TL ve üzeri 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • En yüksek EYT promosyonu veren bankalar 2023: Hangi banka ne kadar EYT emekli promosyon veriyor?

    Akbank

    Emekli promosyon kampanyası 01-30 Nisan 2023 arasında geçerli.

    Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara toplam 4200 lira

    3 bin 500 7 bin 499 lira arasına toplam 4 bin 850 lira

    7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira

    10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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