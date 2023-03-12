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Endonezya'daki Merapi Yanardağı faaliyete geçti: Turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu

Endonezya'nın Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'da dün faaliyete geçti. Yanardağından püsküren sıcak kül bulutları, kaya, lav ve gaz karışımı, yamaçlardan 7 kilometre kadar aşağı indi.

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AA / HABERTURK.COM

  • Endonezya'nın en aktif yanardağı Merapi'nin dün faaliyete geçmesinin ardından dağın yamaçlarındaki turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.

     

     
  • Endonezya'daki Merapi Yanardağı faaliyete geçti: Turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu

    Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'dan püsküren sıcak kül bulutları, kaya, lav ve gaz karışımı, yamaçlardan 7 kilometre kadar aşağı indi.

     

     
  • Endonezya'daki Merapi Yanardağı faaliyete geçti: Turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu

    Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, sıcak bulut sütununun yaklaşık 100 metre yükseldiğini söyledi. Gün boyu süren patlamalar nedeniyle çevredeki köylere küller saçıldı, can kaybı bildirilmedi.

     

     

     
  • Endonezya'daki Merapi Yanardağı faaliyete geçti: Turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu

    2 bin 968 metre yüksekliğindeki dağın çevresinde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşıyor.

     

     
  • Endonezya'daki Merapi Yanardağı faaliyete geçti: Turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu

    Ülkedeki en aktif yanardağ olan Merapi, son zamanlarda defalarca lav ve gaz bulutlarıyla patladı. 2010'daki son büyük patlamasında 347 kişi ölmüş, 20 kişi yerinden olmuştu.

     

     
  • Endonezya'daki Merapi Yanardağı faaliyete geçti: Turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu

    Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık 2021'deki volkanik patlamada ise 51 kişi hayatını kaybetmişti.

     

     

*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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