Endonezya nerede, hangi kıtada yer alır? Dünyanın en büyük ada ülkesi olan Endonezya, binlerce adadan meydana gelen bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Günümüzden 5 yıl önce Malezya'dan gelen insanlar ile yerleşime açılan Endonezya, doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin bir ülkedir. Ekonomisi genel olarak hizmet sektörü, sanayi ve tarıma dayalı olarak büyüyen Endonezya, yeni sanayileşmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Doğal turistik alanlara sahip olması sebebiyle, misafirler için bir cazibe merkezi olmayı başarmış olan Endonezya hangi kıtada yer almaktadır? Endonezya başkenti neresidir?

Günümüzde idari açıdan 21 farklı bölgeye ayrılmış olan Endonezya, cumhuriyet rejimine dayanan bir başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Yaklaşık %50’sinin kırsal kesimde yaşadığı Endonezya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Endonezya bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Endonezya Nerede?

Endonezya hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Asya kıtasıdır. Hem Asya’nın güneydoğusunda hem de Okyanusya’da topraklara sahip olan Endonezya; batı ile güneyde Hint Okyanusu, kuzeyde Güney Çin Denizi, doğuda ise Büyük Okyanus tarafından çevrelenmiş olan bir ada ülkesidir. Dünyanın en büyük ada ülkesi olma özelliği de taşıyan Endonezya; beşi büyük olmak üzere binlerce irili ufaklı adadan meydana gelmektedir.

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Tarihi, bugünden 5 bin sene önce Malezya’dan gelen insanların bu coğrafyaya yerleşmesi ile başlayan Endonezya; 16. yüzyıldan itibaren özellikle Avrupa kaynaklı sömürge faaliyetlerinin hedefi olmuş ve önce Portekiz sonra da Hollandalılar bu bölgeye yerleşmişlerdir. 2. Dünya Savaşı’na kadar bölgede hâkim olan Hollanda, Japonya’nın bu bölgeyi işgal etmesi üzerine ise Endonezya’dan çekilmiş; Japonya’nın da savaşta mağlup olması üzerine Endonezya, 1949 yılında tam bağımsızlığına kavuşmuştur.

Endonezya Başkenti

Endonezya’nın başkenti Cakarta’dır. Ülkenin başkenti olmasının yanı sıra en büyük şehri olmasıyla da öne çıkan Cakarta; Endonezya için siyasi, ekonomik ve kültürel bir merkezdir. İlk olarak MS. 4. yüzyılda kurulan ve Endonezya’nın 1949 yılında bağımsız olmasının ardından başkent ilan edilen Cakarta; dünyanın en kalabalık beş şehrinden bir tanesidir. Sahip olduğu iklim sebebiyle yaz turizmine oldukça müsait bir şehir olan Cakarta, her yıl dünyanın her bölgesinden milyonlarca turiste de kapılarını açmaktadır.

Endonezya Nüfusu

2023 verileri göre Endonezya’nın nüfusu, 277 milyon 479 bin kişiden meydana gelmektedir. Ada ülkesi olması sebebiyle düzensiz bir nüfus dağılımına sahip olan Endonezya’da, nüfusun yaklaşık %60’ı Cava Adası’nda yaşamaktadır. Çeşitli etnik grupları bünyesinde barındıran Endonezya’da, nüfusun büyük bir kısmı Malaylardan meydana gelse de kalabalık nüfus içinde Hindular, Çinliler, Araplar, Papular gibi farklı etnik unsurlar da yer almaktadır. Endonezya’da hâkim olan dini inanç ise Müslümanlıktır ve halkın yaklaşık %90’ı İslam inancına mensuptur.

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Endonezya Para Birimi

Birçok Asya ülkesinde olduğu gibi Endonezya’da kullanılan para birimi de rupi ya da Endonezya rupisidir. Rp simgesiyle gösterilen bu para birimi Hindistan’ın resmi para birimi olan Hint rupisinden türetilmiştir.

Endonezya Bayrağının Anlamı

Tarihte ilk kez 1945 senesinde halka duyurulan ve göndere çekilen Endonezya bayrağının kökleri 13. yüzyıla kadar gitmektedir. Kırmızı ve beyaz renklerden oluşturulan iki yata eşit şeritten meydana gelen Endonezya bayrağında, kırmızı renk cesareti; beyaz renk ise ruhsal ögeleri sembolize etmektedir.

Endonezya Şehirleri

Başkanlık sistemi ile yönetilen ve 34 farklı eyalete ayrılmış olan Endonezya’da öne çıkan şehirler şu şekildedir:

Cakarta

Bali

Batam

Medan

Sumatra

Sulawesi

Bandung

Lombok

Endonezya Türkiye Saat Farkı

Endonezya ile Türkiye arasında 4 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Endonezya yerel saati Türkiye’den 4 saat ileridedir.