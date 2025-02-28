Endoskopi orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken endoskopi yaptırmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında birçok şey oruç hâlini bozabilir. Ancak İslam dininde bazı hastalıklar nedeniyle farz olan oruç için esneklikler sağlandığı bilgisi vardır. Özellikle işlem yaptırılacak ve operasyon olunacak günlerde tutulmayan oruçların sonradan kefaret değil, kaza olarak yapılması mümkündür. Bu tip bilgileri düşünen kişiler, endoskopinin oruç üzerindeki etkilerini merak eder. Peki orucu bozar mı? Diyanet ne dedi? Cevabı yazının devamında…

ENDOSKOPİ ORUCU BOZAR MI?

Endoskopi uygulamasında orucun bozulup bozulmadığı birçok kişi tarafından merak edilir. Midedeki rahatsızlıkları tespit etmek amacıyla yapılan uygulamalarda tıbbi bir cihazın mideye girmesi, birçok kişinin kafasında tuttuğu orucu bozup bozmadığı üzerine soru oluşturur. Bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu birtakım açıklamalar yapmıştır. İlgili konu hakkında bazı din alimleri de çeşitli yorumlar yapar. Bunları baz alarak yaptıracağınız operasyondan önce oruç durumuna karar verebilirsiniz. Diyanet bu konuda şöyle bir bilgilendirme yapmıştır;

Midedeki hastalığı tespit amacıyla mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptırılan endoskopide, ağız yoluyla mideye tıbbî bir cihaz sarkıtılmakta ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonlardaki hastalığı teşhis etmek amacıyla bağırsak içini görüntülemek veya parça almak için yapılan kolonoskopide, makattan bağırsaklara cihaz gönderilmekte ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonoskopide genellikle, endoskopide ise bazen, incelenecek alanın temizliğini sağlamak amacıyla cihaz içinden su verilmektedir.

Endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak; yeme, içme anlamına gelmemekle birlikte, cihaz içinden su verildiğinde oruç bozulur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazların kullanımı sırasında sindirim sistemine su, yağ ve benzeri bir madde girmemesi durumunda endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak, orucu bozmaz.

ENDOSKOPİDEN SONRA İFTARA KADAR BEKLEMELİ Mİ?

Endoskopi olduğunuz günlerde midenizin içine sıvı geldiğinden bu günde oruç tutmamanız en doğrusu olabilir. Sonrasında tutamadığınız bu orucu kaza edebilirsiniz. Bu nedenle işlemden sonra da iftar vaktine kadar beklemenize gerek yoktur.

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