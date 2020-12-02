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Enerji alanında düzenlemeler içeren elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yasaya göre doğalgaz piyasası kanununa, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) tanımı eklenecek. Yasa kapsamında, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek yerli aksam kullanan, yenilenebilir enerji kaynaklarının bedeli TL olarak belirlenebilecek.

Kanunla ayrıca jeotermal sahaların daha hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması amacıyla sahaların taksit imkanıyla ihale edilmesi, maden kanununda olduğu gibi kamu kurumlarına bedeli karşılığı doğrudan veya gelir paylaşımı esasıyla kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına devredilmesi amaçlanıyor.

Yasayla ayrıca, lisanssız elektrik üretimiyle tüketicilerin kendi ihtiyacını üretmesi de amaçlanıyor. Elektriğe ihtiyacı yüksek olan aboneler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüyle sınırlı olmak kaydıyla mevzuatta yer alan üretim tesisi üst sınırından istisna olarak, üretim tesisi kurabilecek ve bu tip tesislerde anlık ihtiyaç fazlası oluşması halinde bunu sisteme verebilmesi sağlanacak.

Genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesine konan ödenekten karşılanması 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak.