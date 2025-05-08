Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye'den Suriye'ye günlük 6 milyon metreküp hacminde doğal gaz gönderilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı programda yaptığı konuşmada, yıllık 2 milyar metreküpe ulaştırılması planlanan doğal gazın, Suriye'de elektrik üretiminde kullanılacağını belirtti.

Suriye tarafında doğal gaz boru hattıyla ilgili altyapı çalışmalarının başladığını, doğal gazın Kilis üzerinden Halep'e gönderileceğini ifade eden Bayraktar, "Günlük 6 milyon metreküplük bu doğal gaz, Halep'teki doğal gaz santralinde elektrik üretmek üzere kullanılacak. Üç ay içerisinde akışa başlamayı hedefliyoruz. Suriye'de çok hızlı bir şekilde yol aldık. Çünkü doğal gaz hattımız Kilis'e kadar Suriye sınırına kadar gelmişti. Oradaki gaz santrallerinin bir anlamda yakıtını biz o şekilde tedarik etmiş olacağız." diye konuştu.

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"DOĞAL GAZIN YANINDA ELEKTRİK TEDARİKİ ÇALIŞMALARI DA BAŞLADI"

Bayraktar, doğal gaz yanında elektrik tedarikinde de Suriye'de çalışmaların başladığını anımsattı.

Türkiye ile Halep arasındaki yaklaşık 200 megavatlık elektrik tedariki yapıldığını belirten Bayraktar, "Elektrik kapasitesiyle alakalı biz yurt dışı ile olan izin süreçlerini tamamladık. Şu andaki mevcut 200 megavatın üzerine 500 megavat ekleyerek yaklaşık 700-800 megavatlık bir elektrik ihracatına önümüzdeki aylarda inşallah ulaşacağız." ifadelerini kullandı.