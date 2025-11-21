Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.979,73 %0,70
        DOLAR 42,4425 %0,17
        EURO 49,0542 %0,23
        GRAM ALTIN 5.532,10 %-0,40
        FAİZ 39,58 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 68,01 %-1,19
        BITCOIN 86.209,00 %-1,14
        GBP/TRY 55,5900 %0,23
        EUR/USD 1,1540 %0,10
        BRENT 62,56 %-1,29
        ÇEYREK ALTIN 9.044,98 %-0,40
        Haberler Ekonomi Enerji Enerjide acele kamulaştırma kararları - Enerji Haberleri

        Enerjide acele kamulaştırma kararları

        Türkiye'nin çeşitli illerinde tesis edilecek enerji iletim hatları, jeotermal kaynak işleme ruhsat sahası ve doğal gaz üretim faaliyetlerinin güzergahındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 08:29 Güncelleme: 21.11.2025 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerjide acele kamulaştırma kararları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Akçakoca- Melen Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Erdemir Ağrı GES TM- (Ağrı 2 TM-Patnos TM) (Girdi- Çıktı) (Kuzey- Güney) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

        Ayrıca TEİAŞ tarafından, "400/154 kV Kocayatak Transformatör Merkezi Sahası Projesi" ve "400 kV Ada 2 DGKÇS Br.N.- Bağlum- Sincan EİH) Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

        Manisa sınırlarında yer alan "2022-İR-01" numaralı jeotermal kaynak işleme ruhsat sahası içindeki "Salihli JES 1-2-3" tesisinin elektrik üretim santraline kuyulardan elde edilen akışkanı taşıyacak boru hatlarının inşası ve bu suretle jeotermal elektrik enerjisi yatırımının devamının sağlanması amacıyla Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

        "Dörtyol-Erzin Doğal Gaz Boru Hattı Projesi" kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakların yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Yağış yok, lodos var
        Yağış yok, lodos var
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!