Sosyal medya fenomenleri;

Sinemada ne kadar başarılı?

Dijital paylaşımlarla elde ettikleri şöhretlerinin karşılığını sinemada yeterince alabiliyorlar mı?

Sahip oldukları hayran kitlesini ilerleyen zamanda koruyabiliyorlar mı?

İlerleyen zamanda yeni hayranlar edinebiliyorlar mı yoksa ilerleyen yaşlarında yeni nesillere hitap edemiyorlar mı?

Grafik Tasarım: Can BAYTAK

Barbaros Dikmen, Aykut Elmas, Halil İ. Göker, Uğur C. Akgül, Halil Söyletmez, Fırat Sobutay, Melih Abuaf, Alper Rende, Köksal Baba, Enes Batur Sungurtekin, Fatih Yasin, Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Orkun Işıtmak ve Cem Gelinoğlu...

Hepsinin ortak özelliği paylaştıkları çeşitli içeriklerle sosyal medyada fenomen olduktan sonra oyunculuğa geçiş yapmaları.

Görünen o ki;

Sosyal medya fenomenleri oyunculukta başladıkları noktada değiller.

Cem Gelinoğlu'nun dışındaki sosyal medya fenomenlerinin rol aldığı filmlere olan ilgi gün geçtikçe azalıyor.

Bunun nedeni yaş olarak büyüyüp çocukluktan çıkan sosyal medya fenomeni hayranlarının hayatlarında yeni anlamlar meydana gelmesi , eski hayranlıklarıın bir kenara bırakması olabilir mi?

Kanımca evet...

Enes Batur Sungurtekin, rol arkadaşı Damla Aslanalp ile evlendiği açıklasa da hayranları inanmamış, sahte evliliğin filmin reklamı olduğunu ileri sürmüşlerdi.

Cem Gelinoğlu, sinema filmlerinde rol almaya başladıktan sonra sosyal medya fenomenliği kimliğinden kurtararak 'Oyuncu' hatta 'Senarist' kimliğine sahip olarak çektiği 5 filmde de ortalama izleyici sayısına ulaşarak sinemada istikrar elde etti.

Diğer sosyal medya fenomenleri ise sinema filmlerinde rol almaya başladıktan sonra kimliklerini koruyup sosyal medya için içerik üretmeye devam etti.

Bir bakıma sosyal medya fenomeni olmanın sinemadaki izleyici hacmine katkı yapacağı sanıldı.

Görünen o ki katkı sağlamıyor.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre bunun en son örneği Enes Batur Sungurtekin'in yeni filmi 'Enes Batur Gerçek Kahraman'da da görüldü.

En ünlü sosyal medya fenomeni olarak tanımlanan Enes Batur Sungurtekin'in Youtube'daki takipçi sayısı tam tamına 10 milyon 391 bin...

Enes Batur Sungurtekin'in ilk filmi olan 2018 yapımı 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' 454 bin 373 kişi ve 5.768.147 ₺'lik hasılatla açılış yapmıştı.

Yeni filmi 'Enes Batur Gerçek Kahraman'ın açılışı ise 84 bin 513 kişi ve 1.327.860 ₺'lik hasılatla gerçekleşti.

Görünen o ki Enes Batur, sinemada ilk filmine oranla 5 kat oranında izleyici kaybetti.

Üstelik gösterimde çok az sayıda film varken ve en fazla sinema salonu 'Enes Batur Gerçek Kahraman'a ayrılmışken izleyici sayısında yaşanan büyük düşüş sosyal medya fenomenlerinin sinemadaki konumunu yeniden sorgulatacak düzeyde.

Görünen o ki hayranlarının iddialarına göre Enes Batur Sungurtekin'in yeni filminin gösterim tarihine günler kala rol arkadaşı Damla Aslanalp aracılığıyla yaptığı evlilik reklamı işe yaramadı