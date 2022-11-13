Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

Kansere karşı koruyucu kalkan niteliğinde olan Propolis, antik çağlardan beri hastalıklara şifa olarak kullanılan çok yönlü doğal bir üründür. Faydaları saymakla bitmeyen Propolisi sadece arılar yapabilir ve içeriğinde birçok element ve fenolik asitler bulunur. Antibakteriyel özelliğe sahip olan propolisin içeriğinde B1, B2, C ve E vitaminleri, zengin mineral ve aminoasitler bulunur. Propoliste 240’dan fazla bileşen olduğu bildirilmiştir. Bağışıklık sistemini güçlendiren en güçlü destekleyici takviye besin kaynağıdır.

ABONE OL
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    Propolis tarihte ilk kez Yunanlar tarafından kullanılmıştır. Doğal bir antibiyotiktir. Keskin bir kokusu olan propolisin rengi genel olarak kahverengidir. Fakat bu renkler propolisin yetiştirildiği bölgeye değişiklik gösterebilir.
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    Propolis doğal bir antibiyotik özelliğine sahip olmakla birlikte hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan niteliğindedir. Vücut sağlığı için oldukça önemli olan bu besin, vitamin ve mineral yönünden oldukça zengindir. Dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği namına layık olan propolisi kullanmanın, faydaları olduğu gibi mutlaka dikkat edilmesi gereken durumlar da bulunmaktadır. Her yaş gurubunda şifa niyetine kullanılan Propolis özellikle bağışıklık sistemi üzerinde gösterdiği etki ile hastalıklara karşı koruma sağlıyor.
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    PROPOLİS NEDİR?

    Arılar, bitkilerden elde ettikleri besinlerle propolis üretirler. Kovan içi temizlik ve yalıtımında kullandıkları bir madde olan Propolis arıların dışarıdan gelen tehditlere karşı koruma için kullandıkları koruyucu kalkan niteliğindedir. Ayrıca arılar bu maddeyi bal peteklerini onarmak ve güçlendirmek için kullanırlar. Rengi, arıların elde ettiği bitkilerin çeşitlerine göre farklılık gösterir ancak çoğunlukla koyu kahverengidir.
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    Propolis, arıların genellikle iğne yapraklı ağaçlardan, bitkilerin tomurcuk, yaprak, gövde ve salgılarından topladıkları ve bu maddeleri işleyerek ürettiği reçine benzeri bir maddedir.
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    Tarih boyunca insanların enfeksiyon tedavilerinde kullandıkları propolisin sağlığa olan inanılmaz faydaları ve hastalıkları önlemede ve tedavilerde gösterdiği etkiler üzerine olan araştırmalar hala devam etmektedir.
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    DÜNYANIN EN ÜNLÜ ANTİBİYOTİĞİ!

    Antibakteriyel özelliğiyle arıların kovanlarındaki deformasyonları yenileyerek, açıkları kapatarak çeşitli parazitlerin, mikropların ve virüslerin girmesini engellemek için kullandığı bakterilere karşı kalkan niteliğinde olan bu ürün dünyanın bilinen en değerli doğal antibiyotik niteliğindedir.
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    PROPOLİSİN FAYDALARI NELERDİR?

    Antibakteriyel özelliğe sahip olan propolis içerisinde B1, B2, C ve E vitaminleri, zengin mineral ve aminoasitler bulunur. Zengin bir içeriği sahip olan propolis doğanın bizlere sunduğu en özel besin kaynağıdır. İnsan sağlığına olan faydaları ise adeta şaşkınlık verici niteliktedir. 

    Antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antienflamatuar özellikleriyle birçok hastalığı önleyici ve tedavi edici olarak kullanılan propolisin faydaları saymakla bitmiyor. Arılar propolisi nasıl kovanlarını dış etkilere karşı korumak için kullanıyorsa, insan sağlığı için de düzenli kullanımında birçok hastalığa ve bakterilere karşı koruyucu kalkan niteliğindedir. İşte bu muhteşem koruyucunun faydaları...

    Oldukça zengin bir içeriği olan propolis, hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırarak yaraların iyileşmesini kolaylaştırır.

    Uçuk ve ağız yaralarını iyileştirir. Ağız kenarında oluşan yaralar başta olmak üzere, çeşitli bölgelerde oluşan uçukların tedavisinde kullanılır.

    Kansere karşı etkilidir. Düzenli propolis kullanımı, uzun vadeli bir süreçte olası kanser tehlikesini en aza indirger.

    C vitamini açısından zengin bir kaynak olan bu madde, kanser hücrelerinin oluşmasına engel olur.

    Güçlü bir antioksidan olmasından dolayı, cilt sağlığı üzerinde oldukça iyi etkileri vardır. Cildin yenilenmesini ve diri olmasını sağlar.

    Mikroplara, enfeksiyonlara ve bakterilere karşı vücudu koruma altına alır.

    Arı kovanını mikroplardan arındırdığı gibi, insan vücudunda da mikrop ve bakteri oluşumuna engel olur, hastalıklara yakalanma tehlikesinin düşürür.

    Bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü içeriği ile bağışıklık sisteminin düzenli ve sağlıklı olmasını sağlar.

    Bazı araştırmalar, propolisin soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcı olduğunu gösterir.

    Hücre büyümesini hızlandırdığı için cilt yanıklarının daha hızlı iyileşmesinde etkili olan propolisin; ülseratif kolit, ülser, mide ve bağırsak kanserlerinin yanı sıra diğer gastrointestinal sistem rahatsızlıklarına karşı koruma sağladığı ve bu hastalıkların tedavisine de yardımcı olduğu yönünde sınırlı çalışmalar bulunur.

    Propolisin düzenli kullanımda solunum yolu sağlığına iyi geldiği bilinmektedir.

    Orta kulak enfeksiyonu durumlarında propolis kullanılır.

    Vücutta meydana gelen hafif yanıkları iyileştirir.

    Diş çürüklerini azaltmada etkilidir.

    Parazit tedavisinde propolis kullanılabilir.

    Siğillerin iyileşmesinde kullanılır.

    Genital bölgede meydana gelen iltihapların tedavisi sırasında kullanılabilir.
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    PROPOLİS ZARARLARI VAR MIDIR?

    Propolisi yüksek dozda kullanmaktan kaçınmalısınız. Aksi halde midede yanma meydana gelebilir.

    Kimi kişilerde bulunan bal alerjisi propolis kullanımı için de risk taşır.

    Uzun süreli kullanılırsa alerji durumu meydana gelir.

    Astım hastalarının yanı sıra hamile ve emziren kadınlar da propolis kullanımından uzak durmalıdır.

    Alkol ile birlikte tüketilmemesi gerekir.

    Kan pıhtılaşmasına yol açabileceği için kullanımda dikkat edilmelidir.
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    PROPOLİS KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Propolis kullanımından önce ürünün kullanım talimatları dikkatlice okunmalı, kişiyi şüpheye düşürecek bir durumun varlığında mutlaka hekime danışılmalıdır.

    Aynı zamanda kronik rahatsızlıkları olan kişiler de propolis kullanmadan önce mutlaka hekime danışmalıdır.

    Propolisin içeriğinde yer alan doğal bileşenlerden bazıları kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir.

    Bu nedenle planlanan bir operasyon öncesinde propolis ve diğer doğal bitkisel ürün ya da ilaçlar tüketilmemelidir.

    Bala alerjisi olanların propolis tüketmemesi gerekir.

    Gebe ve emziren annelerin, propolis kullanmadan önce hekime danışmaları gerekir.

    Propolis alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.

    Astım gibi solunum ile ilgili hastalıkları olan kişilerin, propolis kullanımından önce hekime danışmaları gerekmektedir.

    Propolis tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır.

    Propolisin uzun süre ile kullanımı alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    PROPOLİS NASIL KULLANILIR?

    Propolisin kullanım alanı oldukça geniştir. Her türlü şekilde kullanılması üzerine propolis üretilir.

    Tablet, pastil, ağız spreyleri, diş macunu, şampuan kullanımında kullanılır.

    Propolis genel olarak damla şeklindedir ve günlük belirlenen damla sayısı bakımından kullanılır. Propolisin en yaygın kullanım şekli budur.

    Bebeklerden yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eder ve kullanılabilir.

    Propolis, suda çözünür damla, tablet, kapsül, krem, sprey, şurup ve toz formlarında bulunur.

    Formlarının çeşitliliği sebebiyle çoğunlukla propolis kullanımının oral ya da cilt üzerine sürülerek uygulanır.

    Damla propolis, ağız yaraları ve boğaz enfeksiyonları için sıvı ve katı gıdalara damlatılarak tüketilebileceği gibi gargara yapılarak da kullanılabilir.

    Tablet ve kapsül propolis, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve uyku problemlerinin çözülmesi için su ile beraber yutularak; krem propolis, küçük yanık ve yaraların tedavisi için cilt üzerine sürülerek kullanılır.

    Sprey formda olan propolis boğaz enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur, şurup ise öksürük ve ağız yaraları için uygulanır.

    Toz formunda olan propolisin ise bal ile birlikte tüketildiğinde daha etkili olduğu bilinmektedir. İçeceklere ve yoğurdun içerisine eklenerek tüketilebilir.

    Hastalıkların tedavisi için propolis kullanılmadan önce mutlaka hekime danışılmalı ve hekimin belirlediği doz ve sürede kullanılmalıdır.
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    PROPOLİS HER GÜN İÇİLİR Mİ?

    Propolis, oldukça faydalı doğal bir besin olmasına karşın tüm doğal gıdalarda olduğu gibi fazla tüketimi insan sağlığı üzerinde farklı etkilere yol açabilir.

    Propolis geçmiş tarihlerden bu yana doğal antibiyotik olarak bilindiği için her gün içilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak gün içindeki tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır.

    Propolisin her yaş grubunda farklı tüketim miktarları bulunur;

    Eğer çocuklar için propolis kullanımı yapılacak ise tüketim önerisi 10 ila 40 damla arasındadır.

    11 yaşın üzerindeki kişiler ise 10 ila 80 damla tüketimi gün içinde gerçekleştirebilirler.

    Bu tüketim miktarları gün içinde tüketilebilecek propolis miktarı olduğu için bunu isterseniz tek seferde isterseniz gün içinde farklı öğünlere bölerek tüketebilirsiniz. Önerilen tüketim miktarlarının üzerinde propolis kullanımı ise olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
  • Enfeksiyonları yerle bir ediyor! Kanser, yara ve uçuk tedavisinde bir numara olan dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği

    PROPOLİSİN İÇERİSİNDEKİ VİTAMİNLER NELERDİR?

    Yapılan araştırmalara göre içerisinde bulunan etken maddeler aşağıdaki gibidir.

    %50 oranında reçine,

    %30 bal mumu,

    Esansiyel ve aromatik yağlar,

    %5 polen ve %5 mineral madde ve organik kalıntılarda oluşuyor

    Antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antienflamatuar içeriğinin yanı sıra birçok farklı rahatsızlık için de önleyici ve tedavi edici özelliği olduğu biliniyor.

    Antibakteriyel: Pinosembrin, Pinobanksin, Kafeik asit, Galangin, Ferülik asit, İsalpinin

    Anticandida: Pinosembrin

    Antiviral: Kafeik asit, Dimethoxy quercetin, Methoxy quercetin, Kuersetin, Luteolin

    İnhibitör etki: Kafeik asit esterleri

    Antimikotik: Aromatik asit ve esterleri, Pinobanksin-3-aseat, Kafeik asit, Kaempferol-7,4′-dimetil eter, Pinosembrin, Pinosembrin

    Antiseptik: Benzoik asit

    Antitümör: Kafeik asit fenil ester, Krisin, Artepillin C, Asasetin, Kuersetin

    Lokal anestezik: Pinosembrin, Kafeik asit esterleri, Pinostrobin

    Antiinflamatuar: Asasetin, Flavonoidler, Kafeik asit, Bisabolol

    Antidiabetik: Pterostilbene

    Antioksidan: Flavonoidler

    Propolis içinde yer alan şekerler: Ksiloz, laktoz, inositol, galaktoz, melibiyoz, mannoz, eritritol, maltoz ve ksilitol

    Propolis içinde yer alan mineraller: Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Demir, Çinko ve bakır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.