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Haberler Merak Edilenler Enflasyon nedir, nasıl hesaplanır? Enflasyon ne demek? İşte merak edilenler
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Enflasyon nedir, nasıl hesaplanır? Enflasyon ekonomiyi nasıl etkiler ?

Yurttaki ve dünyadaki sıcak gelişmeler döviz kurlarına yansıdı. Döviz kurundaki dalgalanmalar pek çok ürünün zamlanmasına neden oldu. Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan Enflasyon nedir? Enflasyon ekonomiyi nasıl etkiler, neden olur? İşte tüm detaylar...

Enflasyon nedir, nasıl hesaplanır? Enflasyon ne demek? İşte merak edilenler

Vatandaşın gündeminde temel tüketim ürünlerine gelen zamlar var. Son haftalarda akaryakıta, ekmeğe ve yağlara arka arkaya zamlar geldi. Enflasyon, bütçelerdeki etki gücü dolayısıyla sürekli merak edilen ve gündemde olan konular arasında yer alıyor. Peki enflasyon nedir, nasıl hesaplanır? İşte merak edilenler...

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışa denir. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir.

ENFLASYON NEDEN OLUR?

Enflasyon, genellikle talep şişkinliğinden ve maliyet masraflarının kabarmasından ileri gelebilir. Ancak enflasyon için evrensel olarak kabul görmüş bir kuram yoktur. Çeşitli ekonomist ve akademisyenlerin hipotezleri vardır.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılmaktadır.

ENFLASYON EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Farklı nedenler enflasyonu tetikleyebilir. Enflasyonunu başlıca 3 türü vardır.

Para enflasyonu: Bir mal ve hizmet, talepten daha fazla arza sahipse o şeyin değeri düşer. Eğer para arzı piyasada talepten çok daha yüksekse, paranın değerini düşer. Sonuç

olarak piyasadaki her şeyin fiyatı yükselir.

Maliyet enflasyonu: Üretilen mal ve hizmetlerin maliyetinin sürekli artmasıyla oluşur. Emek, sermaye ve doğal kaynaklardaki maliyet artışı, piyasaya sunulan ürünlerin fiyatlarına da artış olarak yansır.

Talep enflasyonu: En yaygın enflasyon türü olan talep enflasyonunda para bolluğundan dolayı daha fazla mal ve hizmet talep edilir ve bu da fiyatların artmasına yol açar. Harcamalar ve ihracat toplamının üretim ve ithalat tutarını aşması durumunda gerçekleşir.

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