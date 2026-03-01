Canlı
        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Şubat enflasyon beklentisi nasıl?

        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Şubat enflasyon beklentisi nasıl?

        Şubat ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK açıklamasına çevrildi. Kira artış oranı, memur ve emekli maaş zammında etkili olan enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile Mart ayında belli olacak. Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte mart ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlenecek. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Şubat enflasyon beklentisi nasıl?

        Giriş: 01.03.2026 - 16:47
        TÜİK enflasyon oranı için geri sayım başladı. Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı. İşte, 2026 Şubat enflasyon beklentisi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

        ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 Şubat enflasyonu 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

        Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 4,84 artış göstermişti.

