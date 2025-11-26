Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2025 enflasyon oranı beklentisi nasıl, düşecek mi yükselecek mi?
Kasım enflasyon oranı açıklanma tarihi belli oldu. Ekonomik göstergelerin yakından takip edildiği bu dönemde, enflasyon oranı hem piyasalar hem de vatandaşlar için büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan fiyatların genel seviyesindeki değişimi gösteren bu oran, maaş zamlarından kira artışlarına kadar pek çok alanda belirleyici oluyor. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2025 enflasyon oranı beklentisi nasıl, düşecek mi yükselecek mi?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk iş günü kamuoyuyla paylaşıyor. Açıklanan veriler, ekonominin gidişatı hakkında ipuçları sunduğu için yatırımcılar, işletmeler ve tüketiciler tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, kasım 2025 Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
KASIM 2025 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk iş günü kamuoyuyla paylaşıyor. Kasım 2025 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü açıklanacak.
TÜİK tarafından yapılan duyurular genellikle saat 10:00'da yayımlanmaktadır.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,59'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye çıktı.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,56 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 52,71 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 24,75 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,06’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 62,50’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 17,19’unun beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 iken, bu anket döneminde yüzde 32,20 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,26 iken, bu anket döneminde yüzde 23,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,36 iken, bu anket döneminde yüzde 17,69 olarak gerçekleşmiştir.