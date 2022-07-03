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Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Haziran 2022 Haziran enflasyon rakamları belli oldu mu?

Gündemde önemli yer tutan memur ve emekli zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler ile netlik kazanacak. 2022 Haziran ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek maaş zamları için gözler TÜİK verilerine çevrildi. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

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  • Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Haziran 2022 TEFE TÜFE enflasyon rakamları belli oldu mu? Haziran enflasyon rakamları yüzde kaç?

    Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı başta olmak üzere merakla takip edilen enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Mayıs ayında yüzde 73,50 oranında açıklanan enflasyon rakamlarının Haziran ayında nasıl şekilleneceği gündemdeki yerini koruyor. Her ay TÜİK tarafından aktarılan veriler ile maaş artışları kesinlik kazanacak. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" İşte Haziran ayı enflasyon beklentisi anketi ve tüm detaylar...
  • Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Haziran 2022 TEFE TÜFE enflasyon rakamları belli oldu mu? Haziran enflasyon rakamları yüzde kaç?

    HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.
  • Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Haziran 2022 TEFE TÜFE enflasyon rakamları belli oldu mu? Haziran enflasyon rakamları yüzde kaç?

    MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ AÇIKLANDI!

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ 

    2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,07 ihtimalle yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 20,31 ihtimalle ise yüzde 37,00 - 43,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,91’inin beklentilerinin yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 25,58‘inin beklentilerinin ise yüzde 37,00 - 43,99 aralığında olduğu gözlendi.
  • Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Haziran 2022 TEFE TÜFE enflasyon rakamları belli oldu mu? Haziran enflasyon rakamları yüzde kaç?

    24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay soanrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,11 ihtimalle yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 23,26 ihtimalle ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,42‘sinin beklentilerinixn yüzde 14,00-17,99 aralığında, yüzde 31,58’inin beklentilerinin yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 18,42‘sinin beklentilerinin ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.

     
  • Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Haziran 2022 TEFE TÜFE enflasyon rakamları belli oldu mu? Haziran enflasyon rakamları yüzde kaç?

    FAİZ BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

    DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ 

    Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.
  • Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Haziran 2022 TEFE TÜFE enflasyon rakamları belli oldu mu? Haziran enflasyon rakamları yüzde kaç?

    GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ 

    Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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