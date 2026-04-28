Emekli ve memur zammında 4 aylık enflasyon farkı belli oluyor! Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
Türkiye'de milyonlarca emekli ve memurun gözü Nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak yeni enflasyon rakamlarıyla birlikte 2026 Temmuz maaş zammı için 4 aylık enflasyon farkı büyük ölçüde netleşecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri, maaş artışında belirleyici olacak veriyi yakından takip edecek. Bilindiği gibi memur maaş zammı, toplu sözleşme farkı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanırken, emekli maaş artışları doğrudan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 Nisan enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih...
Nisan ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 4 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış olacak. Böylece Temmuz ayında uygulanacak maaş zamları için önemli bir tablo netleşecek. Memur ve emekli maaş zammı Mayıs ve Haziran verilerinin ardından açıklık kazanmış olacak. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK ile nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" İşte detaylar...
ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nisan ayı enflasyonu 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYIMLANDI!
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,11 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,93'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,17'den 23,39'a, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,30'dan 18,02'ye çıktı.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 50,9685'ten 51,2285'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 52,6965'ten 53,6195'e yükseldi.
Bir önceki anket döneminde 31,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 44,3 milyar dolara, gelecek yıl için de 32,3 milyar dolardan 39,8 milyar dolara çıktı.
TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para politikası kararlarımızı enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla almaya devam ediyoruz. Son dönem jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız" ifadelerini kullandı.
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
TÜİK mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre martta enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı.
Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artış yüzde 10.04'e ulaştı.