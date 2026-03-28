Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Mart ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri nisan ayının ilk haftası itibarıyla açıklığa kavuşacak. Mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte TÜİK ile 2026 Mart enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...
Mart ayı enflasyon rakamları için gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan enflasyon verileri, genel olarak her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Mart ayı enflasyon oranı beklentisi ne yönde?" İşte TÜİK ile 2026 Mart enflasyon oranları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 Mart enflasyon oranları, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.
ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?
TÜİK Şubat enflasyon rakamları yüzde 2,96 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,53 artarken, aylık yüzde 2,96 oldu.
MART KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayın enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 oldu.
Böylece konut ve iş yeri kiralarında Martta yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak ortaya çıktı.
ENFLASYON BEKLENTİSİ
TCMB'nin Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2026 yıl sonu artış beklentisi yüzde 24,11'den yüzde 25,38'e yükseldi.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
TCMB'nin Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2026 yıl sonu artış beklentisi yüzde 24,11’den yüzde 25,38'e yükseldi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,10'dan yüzde 22,17'ye yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,11'den yüzde 17,30'a çıktı.
Katılımcıların 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 52,39’dan 52,70’e yükseldi.
2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,9’dan yüzde 3,8’e geriledi.