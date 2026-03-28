        Haberler Bilgi Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Mart ayı enflasyon oranı beklentisi ne yönde?

        Mart ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri nisan ayının ilk haftası itibarıyla açıklığa kavuşacak. Mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte TÜİK ile 2026 Mart enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...

        Giriş: 28.03.2026 - 20:47 Güncelleme:
        Mart ayı enflasyon rakamları için gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan enflasyon verileri, genel olarak her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Mart ayı enflasyon oranı beklentisi ne yönde?" İşte TÜİK ile 2026 Mart enflasyon oranları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        MART ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 Mart enflasyon oranları, 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

        ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE OLDU?

        TÜİK Şubat enflasyon rakamları yüzde 2,96 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,53 artarken, aylık yüzde 2,96 oldu.

        MART KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı şubat ayın enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 33,39 oldu.

        Böylece konut ve iş yeri kiralarında Martta yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 33,39 olarak ortaya çıktı.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ

        TCMB'nin Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2026 yıl sonu artış beklentisi yüzde 24,11'den yüzde 25,38'e yükseldi.

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,10'dan yüzde 22,17'ye yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,11'den yüzde 17,30'a çıktı.

        12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,10'dan yüzde 22,17'ye yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 17,11'den yüzde 17,30'a çıktı.

        Katılımcıların 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 52,39’dan 52,70’e yükseldi.

        2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,9’dan yüzde 3,8’e geriledi.

        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı