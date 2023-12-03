Haberler Gündem ENFLASYON ORANLI AÇIKLANIYOR! TÜİK Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milyonların gözü Kasım enflasyonunda! Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranları milyonlar tarafından heyecanla bekleniyor. Kira artış oranından emekli zammına kadar birçok verinin hesaplanmasında referans alınan verinin açıklanması için geri sayımda sona yaklaşıldı. Peki, TÜİK Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 03.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:15 facebook

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Kasım ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaş zammı 6 aylık enflasyon farkının toplamı sonunda belli oluyor. İlk 5 aylık veri Kasım ayı enflasyon oranın açıklanmasıyla belli olacak. 5 aylık veri ışığında tahminler de netleşecek. Ötey yandan kontrartını Aralık ayında yenileyecek kiracılar Kasım ayı verisine göre kontratlarını yenileyecekler. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte emrak edilen detaylar...

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KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranları her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak bugünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda veriler ayın 3'ünden sonraki ilk pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Kasım ayı enflasyon rakamları 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.