        Haberler Bilgi Ekonomi ENFLASYON RAKAMLARI 2025 ARALIK | Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur zammı belli oluyor: Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

        Milyonlarca emekli ve memur tarafından merakla beklenen aralık ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranları ile 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşına yapılacak zam oranı da belli olacak. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Aralık enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 00:21 Güncelleme: 03.01.2026 - 00:21
        1

        Aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. Her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon rakamları her ay olduğu gibi TÜİK tarafından açıklanacak. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı da açıklık kazanmış olacak. Enflasyon rakamları ile yeni yılda birçok kalemde değişiklik olacak. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        2025 ARALIK ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Aralık enflasyon oranları 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.

        3

        TCMB 2025 ARALIK PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNİ YAYIMLADI

        2025 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.

        Yıllık Enflasyon Beklentileri

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,20 iken, bu anket döneminde yüzde 31,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,49 iken, bu anket döneminde yüzde 23,35 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,69 iken, bu anket döneminde yüzde 17,45 olarak gerçekleşmiştir.

        4

        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2025 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,66 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 64,42 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 18,15 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,29’unun beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 66,13’ünün beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 16,13’ünün beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        5

        TCMB 2025-2026 ENFLASYON TAHMİNİ

        2025 yılının son Enflasyon Raporuna göre; TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını öngörürken; 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
