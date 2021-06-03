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Haberlerİş-YaşamMayıs ayı enflasyon rakamları AÇIKLANDI! Son dakika: TÜRİK Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları
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Son dakika... Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 0.89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3.92 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16.59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38.33 oldu

Mayıs ayı enflasyon rakamları AÇIKLANDI! Son dakika: TÜRİK Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
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HABERTURK.COM

TÜİK mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre mayısta yıllık enflasyon yüzde 16.59 oldu. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 17.14 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine yükselmişti

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,24 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0. 89, Yİ-ÜFE yüzde 3.92 artış kaydetti.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,59 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 17.34, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 38.33 artış gösterdi.

TÜFE YILLIK YÜZDE 16.59 ARTTI

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.


TÜFE yıllık değişim oranları (%),Mayıs 2021

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 6 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 6 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,75 ile giyim ve ayakkabı, %8,07 ile haberleşme ve %10,05 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,39 ile ulaştırma, %21,79 ile ev eşyası ve %19,30 ile sağlık oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%),Mayıs 2021

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %1,32 ile eğlence ve kültür oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mayıs ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %0,30 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,56 ile ulaştırma, %1,76 ile giyim ve ayakkabı ve %1,62 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%),Mayıs 2021

Mayıs 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 97 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 59 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 259 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 17.49, AYLIK YÜZDE 0.98 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,48, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,35 artış gerçekleşti.

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