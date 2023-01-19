Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğuna dikkat çekti ve faiz artış hızının devam edeceği sinyalini verdi. Lagarde, Davos'ta katıldığı panelde yaptığı konuşmada politika yapıcıların enflasyonu hedef seviyeye döndürme çabalarından vazgeçmeyeceklerini taahhüt etti.

"NEREDEN BAKARSIZ BAKIN, ENFLASYON ÇOK YÜKSEK"

Lagarde, "Nereden bakarsanız bakın, enflasyon çok yüksek. Enflasyonu zamanında yüzde 2'ye geri getirebilmek amacıyla yeterince uzun süre kısıtlayıcı bölgeye geçene kadar bu rotada kalacağız" ifadelerini kullandı.