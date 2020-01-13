Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya, merhum sanatçının hayatını konu edindiği gerekçesiyle ‘İki Gözüm Ahmet’ adlı sinema filminin gösterimini engellemek için yargıya başvuracak.
Hakan Gürtop yönettiği ‘İki Gözüm Ahmet’te Ahmet Kaya'yı canlandıran Özgür Tüzer'e başrollerde Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, ve Yelda Reynaud eşlik etti.
Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre Gülten Kaya, ‘İki Gözüm Ahmet’in gösterime girmesinin yasal yollarla engellenmesi için avukatına talimat verdi.
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