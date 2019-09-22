Ahmet Kaya'nın hayatının beyazperdeye yansıyacağı 'İki Gözüm'ün çekimleri sürüyor. Birçok biyografik filmde olduğu gibi Ahmet Kaya ile ilgili bu filmde de 'Aile izni' sorunu yaşanıyor. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ile kızları Çiğdem Kaya Öztürk ve Melis Kaya, 'İki Gözüm'ün çekileceğini duyduklarında bir açıklama yaparak Ahmet Kaya isminin marka tescil belgesi olduğu, izinsiz kullanılamayacağı vurgulandı.

Açıklamada "Muhtelif mecralarda bir süredir 'Sanatçı Ahmet Kaya'nın sinema filmi yapılıyor, yapılacak' şeklinde çıkan haberlerin, sanatçının yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi yoktur. Sanatçının ismini ve eserlerini temsil eden yasal varisleri Çiğdem Kaya Öztürk, Melis Kaya, eşi Gülten Kaya ve eserlerini temsil eden yapım / edisyon firması GAM Müzik ve Yayıncılık'a rağmen bu haberlerin çıkması, kamuoyunun ve sevenlerinin bu istismar kokan haberlerle manipüle edilmesi tarafları fazlasıyla üzmektedir. Ahmet Kaya'nın yasal varislerinin, kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya'yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikâyesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve tüm dünya kapsamında izinleri de yoktur. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve savcılıkları bakımından, bu açıklamanın aynı zamanda bir suç duyurusu niteliği taşıdığını da bilgilerinize sunmak isteriz" denildi.

Kaya Ailesi'nin bu açıklamasına rağmen 'İki Gözüm'ün çekimlerine başlandı.7. Sanat Sinema'nın yapımcısı olduğu filmi, Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop yönetiyor. Ahmet Kaya'yı canlandıran Özgür Tüzer'e başrollerde Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, ve Yelda Reynaud eşlik ediyor.

Gösterime 29 Kasım'da girecek olan 'İki Gözüm'de Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Ahmet Kaya'nın şarkıları olamayacak. Bunun nedeni, Telif Hakları Kanunu gereği, şarkıların hakkını elinde bulunduran temsilci kişi / kişiler veya şirketin izni olmadan hiçbir eserin ticari bir yapımda kullanılamayacak olması. Filmde Ahmet Kaya'nın şarkıları yerine anonim türküler kullanılacak.

PEKİ İZİN ALINMADAN HAYATI NASIL FİLME ÇEKİLİYOR?

Kamuya mâl olmuş kişilerin hayatı filme çekilebiliyor. Kaya Ailesi'nin de yaptığı gibi yapımcı şirkete dava açılabiliyor. Dava sonuçlanana kadar olan süreçte film çekilmişse varisler, gösterim zamanında 'Film, hayatı beyazperdeye yansıtılan kişiyi ve ailesini yanlış anlatıyor. Kişi ve ailesi rencide ediliyor' diyerek filmin gösterime girmemesi veya gösterimdeyse vizyondan çıkarılması için suç duyurusunda bulunup dava açabiliyor.



