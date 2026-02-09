Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Engelli bireyi vince bağlayan 4 kişi yakalandı | Son dakika haberleri

        Engelli bireyi vince bağlayan 4 kişi yakalandı

        Sosyal medyada vince ayağından bağlanan bir kişinin videosunun yayınlanması üzerine olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:15 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:15
        Engelli bireyi vince bağlayan 4 kişi yakalandı
        Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadaki görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdur şahsın M.S. olduğunu belirledi.

        Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen K.B., M.Ş. ve N.A. ile olayı öğrenmesine rağmen göz yuman iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.

        Olayın gerçekleştiği iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan M.S.nin yüzde 61 zihinsel engelli olduğu, şüphelilerin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

