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Yeni engelli maaşı belli oldu! 2023 engelli aylığı ne zaman ödenecek?

Memur ve emekli zamları, 3 Ocak Salı günü açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazandı. Hiçbir gelire sahip olmayan, nafaka almayanların yararlanabileceği engelli aylığı zammı, asgari ücret ve emekli-memur zam oranlarının açıklanmasının ardından netlik kazandı. İşte, 2023 yeni engelli maaşı zammı...

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  • ENGELLİ MAAŞI 2023 | Yeni engelli maaşı belli oldu! Zamlı engelli maaşı aylığı ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    Engelli maaşı zammı, asgari ücret ve emekli-memur oranlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yeni asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam yapılırken emekli ve memur maaşlarına ise yüzde 25 oranında zam geldi. %40-69 ve %70 üstü olarak iki farklı kategoride ödenen engelli aylıkları netlik kazandı. İşte, 2023 engelli maaşı zammı ile en düşük ve en yüksek engelli aylığı ödeme tutarı...
  • ENGELLİ MAAŞI 2023 | Yeni engelli maaşı belli oldu! Zamlı engelli maaşı aylığı ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    2023 ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı net asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından refah payı dahil olarak memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı.
  • ENGELLİ MAAŞI 2023 | Yeni engelli maaşı belli oldu! Zamlı engelli maaşı aylığı ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    2023 ZAMLI ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    1.227 TL olarak ödenen engelli aylığı (%40-69) yeni tutarı 1.534 TL oldu.

    1.840 TL olarak ödenen engelli aylığı (%70 ve üstü) yeni tutarı 2.300 TL oldu.
  • ENGELLİ MAAŞI 2023 | Yeni engelli maaşı belli oldu! Zamlı engelli maaşı aylığı ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?

    Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.
  • ENGELLİ MAAŞI 2023 | Yeni engelli maaşı belli oldu! Zamlı engelli maaşı aylığı ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    Engel durumuna göre toplam engel oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olanlar “engelli”, toplam engel oranı yüzde 70 ve üzeri oranda olanlar ise “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli” olarak kabul edilir.
  • ENGELLİ MAAŞI 2023 | Yeni engelli maaşı belli oldu! Zamlı engelli maaşı aylığı ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    ENGELLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TAKVİMİ

    Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü 

    Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü  
  • ENGELLİ MAAŞI 2023 | Yeni engelli maaşı belli oldu! Zamlı engelli maaşı aylığı ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek?

    Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü 

    Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü 

    Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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