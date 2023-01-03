Engelli maaşı zammı, asgari ücret ve emekli-memur oranlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Yeni asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam yapılırken emekli ve memur maaşlarına ise yüzde 25 oranında zam geldi. %40-69 ve %70 üstü olarak iki farklı kategoride ödenen engelli aylıkları netlik kazandı. İşte, 2023 engelli maaşı zammı ile en düşük ve en yüksek engelli aylığı ödeme tutarı...