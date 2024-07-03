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        Haberler Bilgi Ekonomi Engelli maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

        Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu?

        Temmuz ayının gelişi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile birlikte gözler güncel engelli aylığı tutarına çevrildi. 3 Temmuz saat 10.00'da açıklanan enflasyon rakamları ardından engelli aylığı ile evde bakım desteğinde de artış yaşandı. Peki, 2024 engelli maaşı ne kadar oldu? İşte güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 18:22 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:39
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        Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bilindiği gibi, engelli maaşı tutarı memur maaş zammına göre şekilleniyor. Bu kapsamda, ödemeden yararlanan hak sahipleri tarafından güncel engelli aylığı zam oranı sorgulanıyor. Peki, 2024 Temmuz zammı ile engelli aylığı ne kadar oldu, engelli aylığı başvuru şartları nelerdir? İşte zam sonrası güncel engelli maaş tutarı...

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        ZAM ORANI KAÇ OLDU?

        Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon da 24,73 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.

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        ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Engelli maaşları; engel oranı %40-69 arasında olan vatandaşlarımız için 2.797,80 TL, engel oranı %70 ve üzeri olan vatandaşlarımız için ise 4.196,70 TL şeklinde hesaplara geçiyordu.

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        Memur aylık zammına göre artırılan engelli maaşlarına yüzde 19,31 oranında zam yapılacak. Engel oranına göre yeni oranlarla; engelli oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığının 3 bin 482 lira, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığının 5 bin 234 lira, engelli yakını aylığının 3 bin 482 lira olarak güncellenmesi bekleniyor. Konuya dair resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

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        ENGELLİ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Engelli maaşında, yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor.

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        Ödemeden yaralanmak için; nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak ve hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması şartı aranıyor.

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