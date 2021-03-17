Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu almak için gerekli belgeler nelerdir? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı engelliraporu almak için Bakanlığın belirlemiş olduğu kriterlere sahip olmak gerekiyor. doğuştan vücut fonksiyonlarını kullanamayan kişiler ya da rahatsızlığı tanımlanan kişilere süreli ve süresiz engelli raporu veriliyor.

ENGELLİ RAPORU NASIL ALINIR?

Engelli raporu alabilmek için öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş hastanelere başvurmak ve muayene olmak gerekiyor. Muayene uzman doktor tarafından yapılmalıdır. Daha sonra muayene sonuçları sağlık kurulunda değerlendirilmektedir ve muayene sonucuna göre rapor verilmektedir.

Tedavi edilebilir hastalar için süreli, tedavisi mümkün olmayan ve % 90 ve üzeri rapora sahip olan kişiler için süresiz rapor verilmektedir. Rapor almak için öncelikli şartlar;

1- T.C. vatandaşı olmayan başvuru yapamaz.

2- Engel yüzdesinin % 40 ve üzeri olmalıdır.

Bu şartlara uyan engelliler rapor alabilmektedir ve sosyal haklardan faydalanabilmektedir. Rapor almak için hastanın rahatsızlığı ile ilgili polikliniğe başvurması gerekir. Kişide farklı hastalıklar varsa bu hastalıklarla ilgilenen polikliniklere ayrı ayrı muayene olması gerekir. Muayene öncesinde Sağlık Kurulunda başvuru belgesi almalıdır. Muayene sonrasında bu belge kurula teslim edilir. Daha sonra kurul hastanın engel yüzdesini belirlemektedir. Rapor çıktığı zaman kurul SMS yolu ile bilgilendirme işlemi gerçekleştirmektedir.

ENGELLİ RAPORU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR 2021?

Engelli Raporu için talep edilen belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:

1- T.C. kimlik belgesi,

2- Çocuklar için başvuru işlemini annesi veya babası yapar. Vasisi olanlar mahkemenin verdiği vasi belgesini unutmamalıdır.

3- Kurul 5 adet vesikalık fotoğraf istiyor. Bazı yerlerde fotoğraf kurulun önünde çekilmektedir.

4- Engellilere özel başvuru form belgesi,

5- İmzalı onaylı muayene belgesi,

6- Eğitim alan engellilerin eğitim belgeleri

Başvuru esnasında istenen belgelerdir. Başvuru işleminde bu belgelerden birinin eksik olması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmemektedir.

Engelli Raporu Dereceleri Nedir?

Engelli raporunda derecelendirme işlemi üç grupta gerçekleşmektedir.

1- % 40- % 50 hafif engelli

2- % 50 - % 80 orta engelli

3- % 80 ve üzeri ağır engelli olarak tabir edilmektedir.

Bu yüzdeler Sağlık Kurulu tarafından belirlenmektedir. Tedavi edilebilir hastaların yüzdeleri değişebilir. Her iki yılda bir süreli raporlar yenilenmektedir. Yenileme işlemi için hasta yeniden muayene olmaktadır ve yeniden Sağlık Kuruluna girmektedir.

ENGELLİ RAPORU VEREN HASTANELER HANGİLERİ 2021?

Engelli raporu sadece Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği hastanelerde verilmektedir. Sağlık Bakanlığı il il hastanelerin listesini resmi internet sayfasında yer verdi. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANE LİSTESİ