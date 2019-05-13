Engelliler Haftası, hayatın getirdiği engellere ek olarak sosyal yaşamda da pek çok zorlayıcı davranışlara maruz kalan engelli bireylerin, sorun ve taleplerini gündeme getirmek ve farkındalık oluşturmak için düzenleniyor. Peki dünya çapında kutlanan Engelliler Haftası ne zaman? İşte detaylar...

ENGELLİLİK NEDİR?

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır.

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde kutlanıyor.

Engelliler Haftası boyunca; engellilerin toplumsal yaşamdaki sorunları ve bunlara karşı farkındalık oluşturulması ve taleplerin çözümünün sağlanması amaçlanıyor.

Ülkemizde, Engelliler Haftası boyunca, okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­niyor. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu, haftanın değerlendirilmesi için program hazırlamıştır.

Uyulması kararlaştırılan programa göre;

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı,

11 Mayıs Görmeyenler günü,

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü,

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü,

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü,

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü,

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış etkinlikleri düzenleniyor.