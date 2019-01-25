Market işleten Melih A., 6 ay önce iddiaya göre, 'Rambo' lakabıyla tanınan ve günün büyük bölümünü kentin en işlek bölgesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde geçiren yüzde 70 zihinsel engelli M.K.'yi (40) darbedip, başında sigara söndürdü. M.K.'nin ailesi olayı öğrenince Melih A.'dan şikayetçi oldu.

'ŞAKA AMAÇLI SİGARAYI DOKUNDURDUM'

Şikayet üzerine Melih A. hakkında Bolu 4'üncü Asliye Mahkemesi'nde, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına tutuksuz sanık Melih A., zihinsel engelli M.K. ve annesi N.K. ile avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren sanık Melih A., "Kendisine ara sıra çalıştığım ve sahibi olduğum bakkalda sigara veririm. Olay günü de mağdurun kafasında sigara izmaritini şaka amaçlı olarak birkaç defa dokundurdum ama ben sigaranın yanık vaziyette olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi. Engelli M.K.'nin ailesi ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi yaralama' ve 'sigaranın silah olarak kullanılması' nedeniyle sanığa 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Melih A.'nın mahkemedeki iyi hali nedeniyle cezayı 7 ay 15 güne indirdi. Sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilerek, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

BROŞÜR CEZASI

Mahkeme ayrıca, sanık Melih A.'ya, kararın kesinleşmesinden bir hafta sonra, 3 ay süreyle, iş yerinin görünür kısmına 50X50 santimetre boyutunda ve üzerinde 'Ben bir engelli vatandaşı yaraladım. Tüm Bolu halkından özür diliyorum' yazılı broşür asması cezası verdi. Sanığın 7 gün içinde yapacağı itirazın kabul edilmemesi halinde, 1 Şubat'tan itibaren iş yerine verilen karar doğrultusunda broşür asacağı öğrenildi.