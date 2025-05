Engelsiz Filmler Festivali'nin odağı 21. yüzyıl

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, 23-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Goethe-Institut Ankara’da gerçekleşecek. Tüm gösterim ve etkinliklerin ücretsiz olarak takip edilebileceği festival; görme, işitme ve ortopedik engeli olanların ihtiyaçlarına cevap veren, erişilebilir bir festival olarak on üç yıldır sinemaseverlerle buluşuyor.

Festival süresince takip edilebilecek “Kısa Film Yarışması”, “Filmfest Dresden: Tamamen Politik” ve “Çocuklar İçin” seçkilerinin yanı sıra, Engelsiz Filmler Festivali 2025, “Bir Çağ Yangını” başlığı altında 21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünya genelinde yaşanan krizlere ve toplumsal olaylara film gösterimleri, söyleşiler ve bir fotoğraf sergisiyle mercek tutmayı hedefliyor.

HiperNormalleşme

Yangının izleri her yerde!

Belgeselleriyle yaşadığımız çağın siyasi iklimini en iyi anlatan yönetmenlerden biri olan Adam Curtis’in bir uzun ve üç kısa belgeseli, “Bir Çağ Yangını” bölümünde izlenebilecek filmler arasında yer alıyor.

Hakikat sonrası dünyanın adım adım nasıl inşa edildiğini anlatan HiperNormalleşme (HyperNormalisation); ana akım medyanın toplumları nasıl pasifleştirdiğini konu edinen “Ah Vah”çılığın Yükselişi (The Rise of “Oh Dear”-ism); 24 saatlik haber döngüsünde, internetin de etkisiyle birlikte, anlaşılması giderek zorlaşan kaotik karmaşayı 2014’te yaşanan küresel olaylar üzerinden ele alan “Ah Vah”çılık ve Doğrusal Olmayan Savaş (“Oh Dear”-ism II & Non-Linear War); ve ana akım medya ile siyasal iktidarın dönüşümünü bir TV gazetecisinin rolü üzerinden açıklayan TV Gazeteciliğinin Yükselişi ve Düşüşü (The Rise and Call of the Journalist), İngiliz belgeselcinin bu bölümde izlenebilecek yapımları arasında öne çıkıyor.

Bu bölümde ayrıca; İzmir'deki aile evine dönen bir karakterin yaşadığı dönüşümü, şehri yaşanmaz kılan bir çevre felaketi üzerinden anlatan, Emre Yeksan'ın yönettiği Körfez (The Gulf); Bertrand Bonello'nun yönettiği, sıradan bir Paris gününde 10 gencin sokağa çıkmasıyla başlayıp tüm şehri saran olayları konu alan Nocturama: Paris Yanıyor (Nocturama); ve Japon yönetmen Kiyoshi Kurosawa'nın, bir kasabada yaşanan tuhaf olaylar ile bu olayları araştıran bir gazetecinin hikâyesine odaklandığı Yok Olmadan Önce (Before We Vanish) filmleri de bu seçkide sunuluyor.

Gerçeği Konuşan Panel, Görselleştiren Sergi: Festival Programında Öne Çıkıyor!

Tarihçi Oktay Özel ve Atakan Foça, art arda gelen krizlerle şekillenen geride bıraktığımız 25 yılı, muğlaklaşan gerçekliği, ortaya çıkan yeni gerçeklik biçimlerini ve geleceğe dair çıkış arayışlarını "Alevler Arasında Anka'nın Peşinde" başlığı altında konuşacaklar.

"Yangın Yerinde Sanat: Giriş, Gelişme, Sonuç" isimli konuşmada ise yönetmen Emre Yeksan ve muhreç akademisyen Osman Şişman, sanat yapıtının üretim, dağıtım, hamilik ve yorumlama süreçlerini üstlenen faillerin niyet ve eğilimlerini çözümlemeye çalışacak. Bu çözümlemede, Yeksan'ın Park isimli videosu ile Erkal Uran'ın festival kapsamında gezilebilecek Leke adlı fotoğraf sergisi temel alınacak.