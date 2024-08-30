Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan, Türkiye'yi BM'de temsil edecek

        Engin Altan Düzyatan, Türkiye'yi BM'de temsil edecek

        Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) Türkiye'yi temsil etmek üzere görevlendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 09:28 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'yi BM'de temsil edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin 29'uncu oturumu (COP29) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde 11-24 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Azerbaycan'daki COP29 mütevelli heyeti, çevre kirliliğini azaltmayı teşvik etmek için ihtiyaç duyulan temel mekanizmalardan biri olarak COP29 Uluslararası Danışma Komitesi'ni (COP29 IAC) kurdu. Toplam 21 üyesi olan komitede, iklim faaliyetlerinin farklı yönlerine ilişkin konulara katkıda bulunabilecek isimler yer alıyor.

        Oyuncu Engin Altan Düzyatan, İklim Değişikliği Danışma Komitesi'nde Türkiye'yi temsil etmek için görevlendirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Engin Altan Düzyatan
        #Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        Çocukların kitap okuması sandığımızdan daha önemli
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmalarında son gelişmeler