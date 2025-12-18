Engin Çağlar'ın öldüğü kazaya ilişkin ilk duruşma görüldü: Tahliye kararı

Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede motosikletle ilerleyen Berkay Orhan, yolun karşısına geçmek isteyen Çağlar’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Berkay Orhan, ‘Taksirle öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, Engin Çağlar’ın eşi ve oğulları katıldı. Tutuklu sanık Berkay Orhan, bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

"Kadın Değil Başbelası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber", "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam", "Rüyalar Gerçek Olsa" ve "İntizar"ın arasında olduğu birçok filmde rol alan Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle de başrolleri paylaştı.

"ÇEVREMDEKİLERDEN POLİS VE AMBULANSI ARAMALARINI İSTEDİM"

Mahkemedeki savunmasında sanık Berkay Orhan; "Sol tarafımdaki bir aracın önünden yaya çıkınca fark ettiğim anda fren yaptım. Kendimi de riske atarak sağa manevra yaptım. Yaya adımlarını hızlandırınca kaza gerçekleşti. Olay yerinin 10 metre gerisinde trafik ışığı, 50 metre ilerisinde yaya geçidi var. Kaza sonrası ayağa kalkıp çevredekilerden polis ve ambulansı aramalarını istedim. Herhangi bir kaçma şüphem yoktur. Sabit ikametgahım ve işim var. Tahliyemi talep ederim. Aksi kanaatteyseniz ev hapsi de olur, gerekirse haftanın 7 günü imza atarım" şeklinde konuştu.