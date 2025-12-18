Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Engin Çağlar'ın öldüğü kazaya ilişkin ilk duruşma görüldü: Tahliye kararı

        Engin Çağlar'ın öldüğü kazaya ilişkin ilk duruşma görüldü: Tahliye kararı

        Sinema sanatçısı Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin tutuklu sanık Berkay Orhan'ın yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Mahkeme, sanığın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 17:45 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tahliye kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kaza, 31 Ekim Cuma günü saat 20.10 sıralarında Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede motosikletle ilerleyen Berkay Orhan, yolun karşısına geçmek isteyen Çağlar’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Çağlar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olayın ardından gözaltına alınan Berkay Orhan, ‘Taksirle öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, Engin Çağlar’ın eşi ve oğulları katıldı. Tutuklu sanık Berkay Orhan, bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

        &quot;Kadın Değil Başbelası&quot;, &quot;Kınalı Yapıncak&quot;, &quot;Feride&quot;, &quot;Makber&quot;, &quot;Aşka Susayanlar&quot;, &quot;Tatlı Dillim&quot;, &quot;Yalnız Adam&quot;, &quot;Rüyalar Gerçek Olsa&quot; ve &quot;İntizar&quot;ın arasında olduğu birçok filmde rol alan Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle de başrolleri paylaştı.
        &quot;Kadın Değil Başbelası&quot;, &quot;Kınalı Yapıncak&quot;, &quot;Feride&quot;, &quot;Makber&quot;, &quot;Aşka Susayanlar&quot;, &quot;Tatlı Dillim&quot;, &quot;Yalnız Adam&quot;, &quot;Rüyalar Gerçek Olsa&quot; ve &quot;İntizar&quot;ın arasında olduğu birçok filmde rol alan Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle de başrolleri paylaştı.
        REKLAM

        "ÇEVREMDEKİLERDEN POLİS VE AMBULANSI ARAMALARINI İSTEDİM"

        Mahkemedeki savunmasında sanık Berkay Orhan; "Sol tarafımdaki bir aracın önünden yaya çıkınca fark ettiğim anda fren yaptım. Kendimi de riske atarak sağa manevra yaptım. Yaya adımlarını hızlandırınca kaza gerçekleşti. Olay yerinin 10 metre gerisinde trafik ışığı, 50 metre ilerisinde yaya geçidi var. Kaza sonrası ayağa kalkıp çevredekilerden polis ve ambulansı aramalarını istedim. Herhangi bir kaçma şüphem yoktur. Sabit ikametgahım ve işim var. Tahliyemi talep ederim. Aksi kanaatteyseniz ev hapsi de olur, gerekirse haftanın 7 günü imza atarım" şeklinde konuştu.

        85 yaşında hayatını kaybeden Çağlar, Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
        85 yaşında hayatını kaybeden Çağlar, Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

        "HIZ LİMİTİM UYGUNDU"

        Sanık Berkay Orhan; "Hızım şehir içi hız limitine uygundu. Işıklardan yeni kalkmıştım. Motorum çok hız yapan bir araç değildi, 250 cc’idi. Uyuşturucu asla kullanmadım. Motosikletimde de herhangi bir arıza yoktu, her şey sağlamdı" ifadelerini kullandı.

        TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

        Mahkeme ara kararında, dosyadaki eksik hususların giderilmesine, sanığın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Duruşma, 12 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Engin Çağlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        3 yaşındaki kızını bıçakla katletmişti! Cezası belli oldu!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler