Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Engin Fırat hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Engin Fırat hayatını kaybetti

        Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'i çalıştıran teknik direktör Engin Fırat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engin Fırat hayatını kaybetti

        Hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok sayıda takım çalıştıran tecrübeli teknik direktör Engin Fırat, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Son olarak Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh'te görev alan Engin Fırat, dün Lübnan'dan ülkesine döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Engin Fırat'ın cenazesi bugün İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Antalya'ya götürülecek. Fırat'ın naaşı, yarın Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki Göynük Beldesi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        ÇOK SAYIDA TAKIMDA GÖREV ALDI

        Engin Fırat'ın antrenörlük kariyeri, 2002 yılında Fenerbahçe'de Werner Lorant'ın yardımcılığını üstlenmesiyle başladı. Fenerbahçe'den sonra Almanya'nın yolunu tutan Fırat, LR Ahlen'de yine Lorant ile çalıştıktan sonra Güney Kore'de Incheon United ve Sivasspor gibi ekiplerde görev aldı. İran futbolunda Saipa FC ve Sepahan gibi kulüplerde çalışan Fırat, İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'nin yardımcısı olarak İran Milli Takımı'nda da önemli roller üstlendi. 2019 yılında Moldova Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fırat, 2021-2024 yılları arasında Kenya Milli Takımı'nın başında 21 maça çıktı. Engin Fırat son olarak, 8 Şubat 2026'da Lübnan'ın en önemli kulüplerinden Nejmeh SC ile sözleşme imzalamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çekti

        Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı sürücüye silah çeken Y.E.G. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz