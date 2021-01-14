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Engin Öztürk kimdir? Engin Öztürk kaç yaşında?

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterini canlandırıyor. Dizideki rolü ile dikkatleri üzerine çeken Engin Öztürk kimdir? Engin Öztürk kaç yaşında? İşte Engin Öztürk hakkında merak edilenler...

Engin Öztürk kimdir? Engin Öztürk kaç yaşında?

Engin Öztürk, 28 Eylül 1986'de Eskişehir'de doğdu. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı Kanal D dizisinde Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.

Bunun yanı sıra Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü üstlenmiştir. Star Tv'de yayınlanan Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırdı. 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Kerem Özkan karakterini canlandırmıștır.

2018-2020 yılları arasında Netflix'ın ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız dizisinde Levent Topal karakterini canlandırmıștır. 2019 yılında Yüzleşme dizisi ve 21 Şubat 2020 tarihinde vizyona giren Biz Böyleyiz filminde oynamıştır. 2020 yılında ise Netflix'in yayınlanacağı absürt komedi dizisi olan 50m2 dizisine hazırlanmaktadır.

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